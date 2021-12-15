Американка замовила вбивство чоловіка на сайті для профілактики безграмотності мережі

Тепер невдалій замовниці загрожує 9 років в'язниці

Жінка звернулася за послугами пошуку найманого вбивці на сайт, який виявився фейковим. Творець ресурсу поінформував поліцію, яка затримала замовницю. Зараз вона визнала свою провину та чекає на вирок суду. Про це повідомив CNN.

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Уродженка штату Мічиган на ім'я Венді Вейн захотіла вбити свого колишнього чоловіка ще влітку 2020 року. Для цього 52-річна жінка вирішила підшукати "кілера" в мережі. Її увагу привернув сайт за наймом убивць, оформлений за всіма правилами мережевого маркетингу. На ресурсі Rent-A-Hitman пропонувалися різні способи вбивств, були вдячні відгуки клієнтів і рекламувалися послуги 18 тисяч оперативників, які діють по всій країні.

Жінка заповнила анкету на сайті та невдовзі з нею зв'язався консультант, який пообіцяв вирішити проблему. Американка залишилася задоволена сервісом.

"Це якось дивно, що ваша компанія не перебуває в даркнеті. Я не хочу потрапити у в'язницю. Дякую за ваш час", — написала вона у листуванні, яке опинилося в розпорядженні CNN. За ліквідацію свого колишнього чоловіка замовниця запропонувала 5 тисяч доларів.

Проте, на розчарування Венді, з'ясувалося, що сайт фейковий, і його автор передає інформацію про клієнтів поліції. Творець ресурсу, Боб Іннес, був консультантом у розмові із жінкою. Він позиціонує своє творіння як "сайт-жарт, який деякі люди, на жаль, неусвідомлено сприймають всерйоз". Він створив його з друзями ще в 2005 році, коли навчався на програміста. Пізніше вони демонстрували його як посібник із кібербезпеки та безграмотності.

За словами Інесса, на сайті є безліч підказок, які говорять про його фейковість. 18 тисяч "оперативників" — це кількість правоохоронців у всій країні. А внизу на сайті є посилання, яке надсилає користувачів до центру скарг ФБР на злочини в інтернеті. Боб також залишив посилання на фейковий закон про захист кілерів.

Незважаючи на це, в 2010 році на пошту Інессу надійшов лист від мешканки Канади на ім'я Гелен. Вона хотіла вбити трьох членів сім'ї.

"Це був справді перший випадок, коли мені розплющилися очі. Сайт за 9,2 доларів щойно запобіг три вбивства… Тож це був випадок, з якого все почалося", — розповідає програміст.

Інесс передав повідомлення поліцейським, і Гелен була заарештована. З того часу за допомогою сайту вдалося запобігти 150 вбивствам. Будь-який запит, який здається Інессу підозрілим, він надсилає до правоохоронних органів.

Так трапилося і у випадку з Венді Вейн, яка має намір покінчити зі своїм колишнім чоловіком. Вона зустрілася з поліцейським, який представився кілером. Жінка передала "вбивці" домашню та робочу адреси чоловіка, графік роботи та 200 доларів на транспортні витрати. Її затримали, а в листопаді 2021 року вона визнала свою провину. Вирок у справі мають оголосити в січні 2022 року, жінці загрожує до 9 років ув'язнення.

Раніше Фокус повідомляв про затримання кілера в Дніпрі, який готував замах на депутата облради.

Також Фокус розповів про групу українських кілерів, які приїхали до Швеції для виконання вбивства на замовлення.