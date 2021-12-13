У Дніпрі затримали кілера, який готував замах на депутата облради (фото, відео)

Зловмисник встановив в автомобілі складний механізм для дистанційної стрілянини з автомата, який привів у дію за допомогою мобільного телефону.

У Дніпрі на центральному проспекті співробітниками поліції було затримано 45-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство депутата місцевої обласної ради. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

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За даними слідства, 8 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Дмитра Яворницького чутно постріли, після чого вибухнув припаркований автомобіль Opel Astra. На місце події виїхали співробітники правоохоронних органів, які після гасіння автомобіля провели обшук. В авто було виявлено автомат АК-74 із пристосуванням для дистанційної стрільби, а також патрони, гільзи, обгорілі дроти із фрагментами мобільного телефону, автомобільні номери й інші предмети. Усі докази було спрямовано на експертизу.

Після затримання підозрюваного з'ясувалося, що чоловік підготував складний механізм для дистанційного керування стріляниною з автомата. Зброя була закріплена на станині та спрямована в бік будівлі, в якій знаходився офіс депутата. За допомогою лазерної указки було встановлено напрямок для пострілів. Також у багажнику було розміщено механізм самознищення, який спрацював після того, як автомат здійснив кілька пострілів — підозрюваний за допомогою мобільного зв'язку привів у дію встановлений механізм.

За місцем проживання підозрюваного було проведено обшук, унаслідок якого слідчі виявили пістолет, 100 набоїв калібру 5,45 м, мобільні телефони, засоби радіозв'язку, саморобні пристрої з дротами й інші речові докази.

Прокуратура повідомляє, що причиною замаху були боргові зобов’язання депутата. У цій справі затриманому оголошено підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 115 (Підготовка до скоєння умисного вбивства) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави.

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