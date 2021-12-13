В Днепре задержали киллера, который готовил покушение на депутата облсовета (фото, видео)

Злоумышленник установил в автомобиле сложный механизм для дистанционной стрельбы из автомата, который привел в действие с помощью мобильного телефона.

В Днепре на центральном проспекте сотрудниками полиции был задержан 45-летний мужчина, который подозревается в покушении на убийство депутата местного областного совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным следствия, 8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Дмитрия Яворницкого слышны выстрелы, после чего взорвался припаркованный автомобиль Opel Astra. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые после тушения горящего автомобиля провели обыск. В авто были обнаружены автомат АК-74 с приспособлением для дистанционной стрельбы, а также патроны, гильзы, обгоревшие провода с фрагментами мобильного телефона, автомобильные номера и другие предметы. Все улики были направлены на экспертизу.

После задержания подозреваемого выяснилось, что мужчина подготовил сложный механизм для дистанционного управления стрельбой из автомата. Оружие было закреплено на станине и направлено в сторону здания, в котором находился офис депутата. С помощью лазерной указки была установлено направление для выстрелов. Также в багажнике был размещен механизм самоуничтожения, который сработал после того, как автомат совершил несколько выстрелов — подозреваемый с помощью мобильной связи привел в действие установленный механизм.

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в результате которого следователи обнаружили пистолет, 100 патронов калибра 5,45 м, мобильные телефоны, средства радиосвязи, самодельные устройства с проводами и другие вещдоки.

Прокуратура сообщает, что причиной покушения были долговые обязательства депутата. По данному делу задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 115 (Подготовка к совершению умышленного убийства) УК Украины и избрана мера пресечения в виде заключение под стражу без права внесения залога.

Ранее сообщалось что Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Елену Богач и Курта Гросанса, которые обвиняются в покушении на на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко. Оба фигуранта во время заседания сваливали вину друг на друга, и отказывались признавать свою причастность к делу.

Народный депутат Илья Кива записал видеоролик, в котором заявил, что украинская власть заказала его убийство. По словам депутата, об этом ему стало известно из правоохранительных органов.