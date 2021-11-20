"Власть заказала". Илья Кива заявил о подготовке покушения на него

По словам нардепа, исполнителями станут "националистические группировки", а одним из условий ликвидации стало лишение его наградного оружия.

Народный депутат от "Оппозиционного блока: За жизнь" Илья Кива заявил о том, что государственная власть Украины заказала его убийство. По этому поводу он записал ролик, который опубликовал в Телеграм-канале.

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Илья Кива утверждает, что о готовящемся покушении ему рассказали сотрудники правоохранительных органов. Одним из условий ликвидации стало его полное разоружение — именно поэтому глава МВД Денис Монастырский лишил нардепа наградных пистолетов. По словам Ильи Кивы, его оружие "впопыхах" передали третьим лицам.

"Власть заказала мое физическое устранение, ликвидацию, которую должны произвести националистические группировки в обмен на индульгенцию и на свободу, за разные совершенные преступления", — заявил представитель "ОПЗЖ". — "Это личная неприязнь власти, сведение счетов".

В видеообращении он отметил, что никогда не задумывался о самоубийстве и "слишком дисциплинирован", чтобы стать жертвой несчастного случая. Кроме того, рядом с ним находятся люди, готовые оказать помощь в тяжелых ситуациях или защитить.

Ранее стало известно, что Денис Монастырский лишил Илью Киву наградного оружия, подаренного экс-министром Арсеном Аваковым, "за недостойное поведение". Речь идет о пистолетах "Форт-17" и АПС. Сам нардеп утвердждает, что получил их за эвакуацию людей из Дебальцево в 2015 году.

18 ноября Илья Кива сдал полицейским наградные пистолеты и разрешение на их хранение. Глава Нацполиции Игорь Клименко подписал заключение об аннулировании документов.

Кроме того, Илья Кива заявил о лишении его степени кандидата наук. По словам нардепа, комиссию заставили принять такое решение в то время, как СБУ обыскивала его дом.