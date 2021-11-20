"Влада замовила". Ілля Ківа заявив про підготовку замаху на нього

За словами нардепа, виконавцями стануть "націоналістичні угруповання", а однією з умов ліквідації було позбавлення його нагородної зброї.

Народний депутат від "Опозиційного блоку: За життя" Ілля Ківа заявив, що державна влада України замовила його вбивство. З цього приводу він записав ролик, який опублікував у телеграм-каналі.

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Ілля Ківа стверджує, що про замах, що готується, йому розповіли співробітники правоохоронних органів. Однією з умов ліквідації стало повне роззброєння — саме тому глава МВС Денис Монастирський позбавив нардепа нагородних пістолетів. За словами Іллі Ківи, його зброю "похапцем" передали третім особам.

"Влада замовила моє фізичне усунення, ліквідацію, яку мають виконати націоналістичні угруповання в обмін на індульгенцію та на свободу, за різні скоєні злочини", — заявив представник "ОПЗЖ". — "Це особиста неприязнь влади, зведення рахунків".

У відеозверненні він зазначив, що ніколи не замислювався про самогубство і "надто дисциплінований", щоб стати жертвою нещасного випадку. Крім того, поряд з ним знаходяться люди, які готові надати допомогу у важких ситуаціях або захистити.

Раніше стало відомо, що Денис Монастирський позбавив Іллю Ківу нагородної зброї, подарованої екс-міністром Арсеном Аваковим, "за недостойну поведінку". Йдеться про пістолети "Форт-17" та АПС. Сам нардеп стверджує, що отримав їх за евакуацію людей із Дебальцевого у 2015 році.

18 листопада Ілля Ківа здав поліцейським нагородні пістолети та дозвіл на їх зберігання. Глава Нацполіції Ігор Клименко підписав висновок про анулювання документів.

Крім того, Ілля Ківа заявив про позбавлення його ступеня кандидата наук. За словами нардепа, комісію змусили ухвалити таке рішення у той час, як СБУ обшукувала його будинок.