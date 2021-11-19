Покушение на министра Лещенко: суд арестовал вероятных заказчиков (фото)

Подозреваемые — гражданка украины Елена Богач и американец Курт Гросанс. Они хотели убить члена Кабмина, обвиняя его в хищении $250 тысяч. Накануне глава МВД Денис Монастырский говорил, что виновникам грозит пожизненное заключение.

В пятницу, 19 ноября, Печерский районный суд Киева принял решение арестовать гражданку Украины Елену Богач и гражданина США Курта Гросанса, подозреваемых в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко. Об этом сообщает Telegram-канал "Ґрати".

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Следствие утверждает, что Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко, чтобы тот взыскал с министра деньги, но тот взял предоплату и не стал выполнять свои обязательства.

"Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле оказался полицейским под прикрытием", — рассказали журналисты.

Сперва "киллер" инсценировал покушение и убийство самого коллектора Коваленко, после чего Гросанс и Богач "заказали" ему министра аграрной политики.

Известно, что на заседании Богач отказалась признавать свою вину и все спихивала на Гросанса, утверждая, что не в курсе его конфликта с Лещенко.

[ + – ] Елена Богач Фото: Ґрати

В свою очередь Гросанс утверждал, что во всем виновата Богач, ведь он не знает украинского языка и не ведает, о чем женщина договаривалась с "киллером".

Роман ЛеРоман Лещенко — что известно о покушении?

Вчера глава МВД Денис Монастырский заявил, что его ведомство предотвратило покушение на министра Романа Лещенко. В ходе брифинга он также рассказал, что подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Сам Лещенко был шокирован информацией о готовящемся покушении, признавшись, что неоднократно получал угрозы.

Фокус также писал, что одним из заказчиков мог быть американец Курт Гросанс, у которого член Кабмина работал на должности топ-менеджера в 2017-2018 годах. Известно, что Гросанс подавал на Лещенко в суд, требуя от него 27 млн грн, но иск так и остался не удовлетворенным.