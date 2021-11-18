"Мое убийство не поможет избежать ответственности", - министр Лещенко о покушении (видео)

Глава Минагропрома признался, что информация о готовившемуся заказному убийству стала для него шоком. Впрочем, утверждает Лещенко, ему и членам его семьи угрозы поступали уже неоднократно.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, покушение на которого недавно удалось предотвратить сотрудникам МВД, заявил, что его физическое устранение не поможет избежать юридической ответственности за те или иные преступления в отношении украинской земли. Об этом чиновник сказал во время брифинга 18 ноября, на котором общественности сообщили об удавшейся попытке предотвратить покушение на него.

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"Эта ситуация, безусловно, для меня шокирующая. Хочу сказать следующее: если кто-то считает, что любые угрозы, шантаж или физическое устранение министра аграрной политики даст возможность избежать юридической ответственности, то хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе", — заявил Роман Лещенко.

По словам министра, вся информация и материалы об украинской земле и резервные копии Государственного земельного кадастра находятся в правоохранительных органах, потому физическая ликвидация руководителя ведомства не даст никаких результатов.

"Сроков позывной давности и ответственности за правонарушения, которые совершили по отношению к украинской земле за 30 лет, нет. Все за это будут нести ответственность. А земельная реформа и наведение порядка — это определяющая основа движения нашей страны", — утверждает Лещенко.

Также в ходе брифинга руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия рассказал, что с момента его назначения госслужащим — в 2020 году — он пользуется услугами госохраны. По словам Лещенко, ему и членам его семьи поступало множество угроз. Впрочем, говорит чиновник, он ранее не реагировал на подобную информацию.

"Свою честь, достоинство и деловую репутацию я защищаю исключительно в правовой плоскости. Для меня любые угрозы и шантаж не является тем, на что я буду реагировать", — заверил чиновник.

[ + – ] Роман Лещенко высказывается о покушении с 12:30

Напомним, вечером 18 ноября глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что сотрудникам его ведомства удалось предотвратить попытку заказного убийства руководителя Минагропрома Романа Лещенко. Правоохранители заверили, что основным заказчиком покушения является гражданин США. По их информации, устранить Лещенко хотели из-за его деятельности в 2018 году, до того, как он начал работать на госслужбе. Самого главу Минагропрома уведомили о готовившейся его ликвидации уже после задержания заказчиков.

В МВД анонсировали брифинг по попытке покушения также вечером 18 ноября, за час до его проведения.