МВД предотвратило попытку убийства одного из украинских министров

Силовики сообщают, что покушение планировалось группой лиц. Подозреваемых уже задержали.

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Украины задержали группу лиц, которая планировала убийство одного из украинских министров. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства на их сайте.

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Детальнее о планировавшемся покушении расскажет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга, который должен состояться сегодня, 18 ноября, в 17:30.

Напомним, 22 сентября в Киевской области состоялось покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его авто обстреляли неизвестные, пострадал водитель. Впрочем, правоохранители до сих пор не установили личностей нападавших.

Ранее Фокус в отдельной статье разбирался почему в последнее время растет число преступлений против украинских политиков.