Покушение на первого помощника Зеленского Шефира: что известно об обстреле авто (фото, видео)

Неизвестные всадили в машину более десятка пуль, находившегося за рулем водителя пришлось госпитализировать. Зеленский уже отреагировал на инцидент, пообещав "сильный ответ".

Утром 22 сентября возле села Лесники Киевской области было совершено покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Его автомобиль Audi A8 обстреляли из автоматов неизвестные. В комментарии Фокусу советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что в результате инцидента был ранен водитель Шефира.

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Пострадавшего — Александра Иванько — уже доставили в больницу "Феофания", ему оказывают медицинскую помощь. Сам Шефир ранен не был и находится в безопасном месте.

[ + – ] Покушение на Шефира: видео с места инцидента

[ + – ] Покушение на Шефира: видео с места инцидента

Покушение на Шефира: что известно об инциденте

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что машина первого помощника президента Украины была обстреляна около 10 утра. По информации правоохранителей, в автомобиль попало более десятка пуль. На месте работали следственно-оперативные группы. Также правоохранители объявили о проведении специальной операции по поиску злоумышленников.

[ + – ] Покушение на Шефира

Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что выехала к месту инцидента вместе с руководством Нацполиции. По ее словам, автоматная очередь прошила весь автомобиль Шефира. Генпрокурор заявила, что на первого помощника Зеленского совершили покушение с оружия калибра 7,62.

Также Венедиктова отметила, что по факту инцидента было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и больше лиц" (ст. 115 УКУ).

Подробности нападения генпрокурор пообещала сообщить позже, после первоочередных следственных мероприятий и оценки ситуации.

[ + – ] Покушение на Шефира: реакция Венедиктовой

Покушение на Шефира: как отреагировали у Зеленского

На покушение отреагировал и Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского, сопровождающий главу государства во время рабочей поездки в США. На своей странице в Facebook он написал, что президенту уже сообщили об инциденте.

"Публичная реакция президента на событие также скоро будет", — заверил Никифоров.

Руководитель пресс-службы Зеленского заявил, что исполнитель, заказчики покушения и их соратники "не смогут избежать наказания". Также он написал, что Офис президента не изменит своему курсу детенизации и деолигархизации Украины.

[ + – ] Покушение на Шефира: реакция Никифорова

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии Фокусу назвал покушение на Шефира "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды" Зеленского. Он подчеркнул, что в окружении главы государства связывают это нападение с выбранным президентом курсом.

"Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", — заверил Подоляк.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия же во время общения с журналистами назвал покушение на Шефира "приветом Зеленскому". Парламентарий отметил, что первый помощник президента является "легкой жертвой", поскольку тот не пользуется услугами охраны и время от времени сам ездит за рулем.

Арахамия в ходе брифинга сказал, что есть три возможные версии покушения на Шефира:

нападение криминальных авторитетов и контрабандистов, которые из-за санкций СНБО вынуждены были покинуть страну; диверсия российских спецслужб; атака олигархов.

Также руководитель монобольшинства сообщил, что автомобиль Шефира поджидала засада в лесу.

[ + – ] Что происходит на месте покушения на Шефира

Нападение на Шефира: реакция Зеленского

Вскоре на инцидент отреагировал и сам Владимир Зеленский. Глава государства опубликовал снятый в Нью-Йорке ролик, в котором заявил, что не знает, кто напал на его первого помощника, однако не считает их "силой".

"Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным", — пообещал Зеленский.

Также глава государства отметил, что вернется в Киев сразу же после своего выступления на Генассамблее ООН и заверил, что этот инцидент не изменит выбранный его командой курс.

[ + – ] Первая реакция Зеленского на покушение на Шефира

Сергей Шефир: биография

Сергей Нахманович Шефир родился в Кривом Роге. Сейчас ему 57 лет. Он выступил сценаристом и продюсером более десятка кинолент и телесериалов, в том числе — "Любовь в большом городе", "8 первых свиданий", "Сваты" и "Слуга народа".

С мая 2019 года Сергей Шефир числится первым помощником президента Украины Владимира Зеленского. Также он является основателем и директором "Студии Квартал-95".

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ занимается шестью расследованиями по факту посягательств на жизнь Владимира Зеленского.