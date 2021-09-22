Замах на першого помічника Зеленського Шефіра: що відомо про обстріл авто (фото, відео)

Невідомі всадили в машину більше десятка куль, водія, який перебував за кермом, довелося госпіталізувати. Зеленський вже відреагував на інцидент, пообіцявши "сильну відповідь".

Вранці 22 вересня біля села Лісники Київської області було скоєно замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента України Володимира Зеленського. Його автомобіль Audi A8 обстріляли з автоматів невідомі. У коментарі Фокусу радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що в результаті інциденту було поранено водія Шефіра.

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Постраждалого — Олександра Іванька — вже доставили в лікарню "Феофанія", йому надають медичну допомогу. Сам Шефір поранений не був і перебуває в безпечному місці.

[ + – ] Замах на Шефіра: відео з місця інциденту

[ + – ] Замах на Шефіра: відео з місця інциденту

Замах на Шефіра: що відомо про інцидент

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що машина першого помічника президента України була обстріляна близько 10 ранку. За інформацією правоохоронців, в автомобіль потрапило більше десятка куль. На місці працювали слідчо-оперативні групи. Також правоохоронці оголосили про проведення спеціальної операції з пошуку зловмисників.

[ + – ] Замах на Шефіра

Пізніше генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова повідомила, що виїхала на місце інциденту разом із керівництвом Нацполіціі. За її словами, автоматна черга прошила весь автомобіль Шефіра. Генпрокурорка заявила, що на першого помічника Зеленського вчинили замах зі зброї калібру 7,62.

Також Венедиктова зазначила, що за фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 ККУ).

Подробиці нападу генпрокурока пообіцяла повідомити пізніше, після першочергових слідчих заходів та оцінки ситуації.

[ + – ] Замах на Шефіра: реакція Венедиктової

Замах на Шефіра: як відреагували в Зеленського

На замах відреагував і Сергій Никифоров, прессекретар Володимира Зеленського, який супроводжує главу держави під час робочої поїздки в США. На своїй сторінці в Facebook він написав, що президенту вже повідомили про інцидент.

"Публічна реакція президента на подію також скоро буде", — запевнив Никифоров.

Керівник пресслужби Зеленського заявив, що виконавець, замовники замаху та їхні соратники "не зможуть уникнути покарання". Також він написав, що Офіс президента не змінить свого курсу детінізації та деолігархізації України.

[ + – ] Замах на Шефіра: реакція Никифорова

Радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі Фокусу назвав замах на Шефіра "спробою демонстративного вбивства ключового члена команди" Зеленського. Він підкреслив, що в оточенні глави держави пов'язують цей напад з обраним президентом курсом.

"Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напів кримінальних політичних та економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація та проведення судової реформи — пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли по шляху прямих погроз і спроб фізичного залякування", — запевнив Подоляк.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ж під час спілкування з журналістами назвав замах на Шефіра "привітом Зеленському". Парламентарій зазначив, що перший помічник президента є "легкою жертвою", оскільки той не користується послугами охорони і час від часу сам їздить за кермом.

Арахамія в ході брифінгу сказав, що є три можливі версії замаху на Шефіра:

напад кримінальних авторитетів і контрабандистів, які через санкції РНБО змушені були покинути країну; диверсія російських спецслужб; атака олігархів.

Також керівник монобільшості повідомив, що автомобіль Шефіра чекала засідка в лісі.

[ + – ] Що відбувається на місці замаху на Шефіра

Напад на Шефіра: реакція Зеленського

Незабаром на інцидент відреагував і сам Володимир Зеленський. Глава держави опублікував знятий в Нью-Йорку ролик, у якому заявив, що не знає, хто напав на його першого помічника, проте не вважає їх "силою".

"Тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга — це слабкість. А ось відповідь буде сильною", — пообіцяв Зеленський.

Також глава держави зазначив, що повернеться до Києва відразу ж після свого виступу на Генасамблеї ООН і запевнив, що цей інцидент не змінить обраний його командою курс.

[ + – ] Перша реакція Зеленського на замах на Шефіра

Сергій Шефір: біографія

Сергій Нахманович Шефір народився в Кривому Розі. Зараз йому 57 років. Він виступив сценаристом і продюсером більше десятка кінострічок і телесеріалів, у тому числі — "Любовь в большом городе", "8 перших побачень", "Свати" і "Слуга народу".

З травня 2019 року Сергій Шефір є першим помічником президента України Володимира Зеленського. Також він є засновником і директором "Студії Квартал-95".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ займається шістьма розслідуваннями за фактом зазіхань на життя Володимира Зеленського.