От Павлова до Шефира и Полякова. Почему растет число преступлений против политиков

За последние месяцы в Украине произошло несколько громких ЧП, связанных с политиками. Смерть Антона Полякова — одно из них. И этой тенденции есть объяснение.

В Киеве скончался 33-летний нардеп из депутатской группы "За майбутнє" Антон Поляков. Скоропостижная смерть молодого политика, который, по словам коллег и близких, не жаловался на здоровье, и загадочные обстоятельства последних часов его жизни вызвали подозрение в неслучайности его гибели.

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Смерть Антона Полякова: две версии

Ночью 8 октября Поляков отдыхал в киевском ресторане "Нуар" вместе со своим знакомым Русланом Джамбулатовым, помощником нардепа Анны Скороход. Мужчины выпивали. В какой-то момент Джамбулатов предложил Полякову отвезти его домой, тот отказался, сославшись на ссору со Скороход, с которой сожительствовал. Полтора часа Джамбулатов и Поляков катались в машине по городу, после чего нардеп пересел в такси. Так о последних часах жизни политика рассказывают правоохранители, ссылаясь на показания свидетелей.

Первоначально водитель заявил, что нардепа подобрал на остановке общественного транспорта, но позже изменил показания, сообщив следствию, что Полякова пересадили в его машину из другого автомобиля. Депутат был в сознании, но изрядно пьян. По дороге у него начались рвота и судороги. Со слов таксиста, он нарушил ПДД, чтобы привлечь внимание полицейских и скорее доставить депутата в больницу. Патрульные обнаружили Полякова на заднем сиденье без сознания и вызвали скорую. Медики 30 минут пытались реанимировать депутата, но в 2:45 констатировали смерть.

Расследова­ния, где фигурируют имена видных политических деятелей, часто буксуют, несмотря на заверения власти, что их быстро раскроют

По предварительной информации следствия, политик умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УКУ с пометкой "естественная смерть". Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выговский 8 октября озвучил две версии смерти Антона Полякова: хроническое заболевание или умышленное отравление. Руслана Джамбулатова, который выпивал вместе с нардепом в пятницу, допросили, но не задержали. Нардепа Анну Скороход, по словам ­правоохранителей, допрашивать не стали, потому что она "плохо себя чувствовала".

Токсикологическая экспертиза показала наличие в организме Полякова алкоголя (одна промилле) и синтетического наркотика метадона, который используют в заместительной терапии для лечения наркозависимых людей. Действие метадона похоже на действие героина, морфина, опиума. В сочетании с алкоголем вещества усиливают действие друг друга. При этом метадон действует волнами, в связи с чем человек может перебрать с дозировкой. В результате это нередко приводит к потере сознания и коме.

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Близкие и коллеги депутата не подтвердили информацию о том, что Поляков употреблял наркотики. Следствие продолжает рассматривать две версии: либо депутат сам принял препарат, который, возможно, привел к смерти, либо его отравили.

Как смерть Полякова комментировали депутаты

Первым о смерти Полякова сообщил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Откуда он узнал о случившемся, политик не комментирует. На похоронах Полякова в Чернигове Разумков заявил, что сомневается в употреблении нардепом метадона: "То, о чем сегодня говорят, не похоже на то поведение, которое я лично видел со стороны Полякова. То есть вопросы есть".

Правоохранители политизированы. Они думают так: завтра к власти придет другой, поэтому торопиться расследовать дела не надо политолог Виктор Небоженко

Версию о возможном отравлении нардепа озвучивают его коллеги из депутатской группы "За будущее". Вспоминают, что Поляков колко высказывался в адрес монобольшинства, а незадолго до смерти, 7 октября, во время телеэфира признался, что дал показания НАБУ о коррупции внутри фракции "Слуга народа". Тогда Поляков заявил, что "слуги" получали конверты с деньгами в туалетах парламента в день голосования за закон об олигархах. Свидетелем коррупции был один из его коллег, который якобы побоялся давать показания НАБУ. Вместо него это сделал Поляков. Называть фамилии тех, кто замешан в истории с "конвертами", нардеп отказался.

[ + – ] Антон Поляков. В Раде имел собственную позицию, рассказывал о взятничестве депутатов Фото: УНИАН

Во фракции "Слуга народа" на смерть политика реагировали по-разному. Часть нардепов выразили соболезнования близким. Среди них Александр Качура и Галина Янченко. Глава фракции СН Давид Арахамия, по информации СМИ, сообщил "слугам", что Поляков состоял в близких отношениях с Анной Скороход, которую в ноябре 2019-го вместе с покойным исключили из фракции СН. Арахамия также сообщил, что незадолго до смерти Скороход и Поляков порвали, нардеп тяжело переживал разрыв.

Отличилась глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова. В партийном чате СН она написала, что для нее смерть Антона Полякова — это "минус один враг". Руководство фракции отстранило Третьякову на пять дней от участия в пленарных заседаниях.

Следствию не верят. Полякову "помогли" умереть?

Не сам умер, а помогли — первое, о чем говорят в обществе, когда становится известно о смерти политика. Особенно, если в расследовании обстоятельств смерти чувствуются пробелы и нестыковки. Недоверие к естественным причинам гибели политиков связано с тем, что из-за борьбы за власть и влияние шансов умереть не своей смертью у них больше.

За годы независимости в стране было немало резонансных смертей политиков. Например, убийство в 1998 году бывшего главы Нацбанка Вадима Гетьмана, которого застрелили в Киеве в лифте собственного дома, гибель политика Вячеслава Черновола в 1999 году в автокатастрофе на шоссе под Борисполем, отравление диоксином Виктора Ющенко в 2004 году, убийство в 2007-м одного из лидеров Партии регионов Евгения Кушнарева.

[ + – ] Вячеслав Черновол. Погиб в результате подозрительного ДТП

Расследования, где фигурируют имена видных политических деятелей, часто буксуют, несмотря на заверения власти, что их быстро раскроют. Это объясняется тем, что во время расследования могут прозвучать другие громкие имена, поэтому дела можно попридержать, чтобы использовать их в политической борьбе. Да и в целом внутри правоохранительной системы, по словам опрошенных Фокусом экспертов, существует негласное правило: если в деле фигурирует крупный чиновник или политик, действовать надо осторожно.

"Правоохранители политизированы, — рассуждает в разговоре с Фокусом политолог Виктор Небоженко. — Они думают так: завтра к власти придет другой, поэтому торопиться расследовать дела не надо. Это часть стратегии выживания любого бюрократа: зачем спешить и делать выводы? Поэтому-то еще ни один президент так и не смог реформировать правоохранительную систему".

[ + – ] Виктор Ющенко. Кто подсыпал яд президенту, неизвестно до сих пор Фото: Getty Images

Из-за того что силовые структуры десятилетиями себя дискредитировали, тщательно скрывая истинные причины громких политических преступлений, общество слабо доверяет официальным версиям расследования. "В представлении украинцев, правоохранители занимаются отжимом бизнеса, собиранием дани, государственным рэкетом. Только в последнюю очередь они занимаются расследованием", — объясняет Фокусу Александр Кочетков, политический аналитик.

[ + – ] Евгений Кушнарев. Один из лидеров "Партии регионов" погиб в расцвете карьеры Фото: УНИАН

По этой же причине в обществе нет острого запроса на правду, которую, как оно считает, все равно не скажут.

"Зато мы хотим красивые истории о том, с кем нардеп Антон Поляков жил и как политика Михеила Саакашвили делят жена и любовница. При этом правоохранители занимаются имитацией расследования резонансных дел, обслуживая интересы власти", — добавляет Кочетков.

Правду не раскроют

Летом народные депутаты Антон Поляков и Анна Скороход подавали заявление в полицию Киева о том, что их жизни угрожает опасность. Политики утверждали, что на телефоны им приходят сообщения с угрозами. Скороход отмечала, что ей грозились повредить автомобиль.

"Я был знаком с Антоном Поляковым. Это заметный и яркий критик власти, популярный у себя в Чернигове", — говорит Кочетков. По его словам, информации, которая есть по делу Полякова, недостаточно, чтобы делать выводы. Токсикологическая экспертиза указывает на то, что смерть не была случайной, так как человек употребил смесь алкоголя и синтетического наркотика.

"В прошлом я работник правоохранительных органов и достаточно аккуратен в формулировках. Я верю экспертизе. Вопрос в другом: это была смерть по неосторожности или умышленное убийство?" — продолжает эксперт.

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Последние месяцы для украинской политики были особенно горячими: в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым у себя дома. По версии следствия, политика могли довести до самоубийства. В сентябре неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира, ранив водителя. Теперь вот смерть Антона Полякова. Череда таких происшествий, по мнению Кочеткова, — это результат ухудшения социальной, экономической и политической обстановки в стране: "Если на небе много облаков, то, скорее всего, пойдет дождь. В Украине так много проблем, что с неба неизбежно падают ядовитые капли дождя".

Как показывает практика, политические преступления редко раскрывают, и Украина в этом смысле не уникальна. Споры о том, кто на самом деле убил президента США Джона Кеннеди, премьер-министра Швеции Улофа Пальме или российского политика Бориса Немцова, продолжаются до сих пор. И велика вероятность, что расследование причин смерти Антона Полякова постигнет та же участь.