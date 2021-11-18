МВС запобігло спробі вбивства одного з українських міністрів

Силовики повідомляють, що замах планувався групою осіб. Підозрюваних уже затримали.

Співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) затримали групу осіб, яка планувала вбивство одного з українських міністрів. Про це повідомляє пресслужба силового відомства на їхньому сайті.

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Детальніше про замах, що планувався, розповість міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу, який має відбутися сьогодні, 18 листопада, о 17:30.

Нагадаємо, 22 вересня у Київській області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Його авто обстріляли невідомі, постраждав водій. Утім, правоохоронці досі не встановили нападників.

Раніше Фокус в окремій статті розбирався чому останнім часом зростає кількість злочинів проти українських політиків.