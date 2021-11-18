МВС запобігло спробі вбивства одного з українських міністрів
Силовики повідомляють, що замах планувався групою осіб. Підозрюваних уже затримали.
Співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) затримали групу осіб, яка планувала вбивство одного з українських міністрів. Про це повідомляє пресслужба силового відомства на їхньому сайті.
Детальніше про замах, що планувався, розповість міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу, який має відбутися сьогодні, 18 листопада, о 17:30.
Нагадаємо, 22 вересня у Київській області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Його авто обстріляли невідомі, постраждав водій. Утім, правоохоронці досі не встановили нападників.
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