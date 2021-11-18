МВД удалось предотвратить попытку убийства министра аграрной политики Лещенко (видео)

Одним из заказчиков покушения глава МВД назвал гражданина США. По словам Монастырского, подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Сотрудникам Министерства внутренних дел (МВД) удалось предотвратить попытку убийства Романа Лещенко, министра аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга, который состоялся вечером 18 ноября.

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"Это дело было связано с деятельностью Лещенко в 2018 году, до занятия им любой государственной должности. И вчера вечером состоялась встреча заказчиков и [подставного, — ред.] киллера, который должен был реализовать это преступление, в ресторане. Они обсудили всю оперативную информацию касательно этого покушения. Заказчики дали 20 тысяч долларов залога", — заверил Монастырский.

По словам главы МВД, один из заказчиков, который является гражданином США, должен был выехать из Украины.

"Преступление должно было быть совершено когда заказчик будет на территории другой страны. После фиксации этого момента было принято решение задержать гражданина США. Посольство США уже уведомили. Только после этого проинформировали Лещенко. Он узнал об этом за полчаса до брифинга", — рассказал Монастырский.

Еще одной заказчицей, по словам главы МВД, была украинка. Задержанным, утверждает министр внутренних дел, грозит пожизненное заключение в Украине.

Напомним, анонсировали брифинг по предотвращению попытки покушения на министра за час до его проведения.

Ранее Фокус в отдельном материале рассказывал почему в Украине увеличилось количество преступлений против политиков.