МВС вдалося запобігти спробі вбивства міністра аграрної політики Лещенка (відео)

Одним із замовників замаху глава МВС назвав громадянина США. За словами Монастирського, підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

Співробітникам Міністерства внутрішніх справ (МВС) вдалося запобігти спробі вбивства Романа Лещенка, міністра аграрної політики та продовольства України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу, що відбувся увечері 18 листопада.

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"Ця справа була пов'язана з діяльністю Лещенка у 2018 році, до зайняття ним будь-якої державної посади. І вчора ввечері відбулася зустріч замовників і [підставного, — ред.] кілера, який мав реалізувати цей злочин, у ресторані. Вони обговорили всю оперативну інформацію щодо цього замаху. Замовники дали 20 тисяч доларів застави", — запевнив Монастирський.

За словами глави МВС, один із замовників, який є громадянином США, мав виїхати з України.

"Злочин повинен був бути скоєний, коли замовник буде на території іншої країни. Після фіксації цього моменту було прийнято рішення затримати громадянина США. Посольство США вже повідомили. Тільки після цього поінформували Лещенка. Він дізнався про це за пів години до брифінгу", — розповів Монастирський.

Ще однією замовницею, за словами глави МВС, була українка. Затриманим, стверджує міністр внутрішніх справ, загрожує довічне ув'язнення в Україні.

Нагадаємо, анонсували брифінг щодо запобігання спробі замаху на міністра за годину до його проведення.

Раніше Фокус в окремому матеріалі розповідав, чому в Україні збільшилася кількість злочинів проти політиків.