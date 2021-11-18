"Моє вбивство не допоможе уникнути відповідальності", — міністр Лещенко про замах (відео)

Глава Мінагропрому зізнався, що інформація про вбивство, яке готувалося, стала для нього шоком. Утім, стверджує Лещенко, йому та членам його сім'ї погрози надходили вже неодноразово.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, замаху на якого нещодавно вдалося запобігти співробітникам МВС, заявив, що його фізичне усунення не допоможе уникнути юридичної відповідальності за ті чи інші злочини щодо української землі. Про це чиновник сказав під час брифінгу 18 листопада, на якому громадськості повідомили про вдалу спробу запобігти замаху на нього.

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"Ця ситуація, безумовно, для мене шокує. Хочу сказати наступне: якщо хтось вважає, що будь-які погрози, шантаж чи фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то хочу запевнити, що у вас немає жодних перспектив у цьому питанні", — заявив Роман Лещенко.

За словами міністра, вся інформація та матеріали про українську землю та резервні копії Державного земельного кадастру перебувають у правоохоронних органах, тому фізична ліквідація керівника відомства не дасть жодних результатів.

"Термінів позивної давності та відповідальності за правопорушення, які вчинили по відношенню до української землі за 30 років, немає. Усі за це нестимуть відповідальність. А земельна реформа та наведення порядку — це визначальна основа руху нашої країни", — стверджує Лещенко.

Також у ході брифінгу керівник Міністерства аграрної політики та продовольства розповів, що з моменту його призначення держслужбовцем у 2020 році він користується послугами держохорони. За словами Лещенка, йому та членам його сім'ї надходило безліч погроз. Утім, каже чиновник, він раніше не реагував на таку інформацію.

"Свою честь, гідність і ділову репутацію я захищаю виключно в правовій площині. Для мене будь-які погрози та шантаж не є тим, на що я реагуватиму", — запевнив чиновник.

[ + – ] Роман Лещенко висловлюється про замах із 12:30

Нагадаємо, увечері 18 листопада голова Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що співробітникам його відомства вдалося запобігти спробі вбивства на замовлення керівника Мінагропрому Романа Лещенка. Правоохоронці запевнили, що основним замовником замаху є громадянин США. За їхньою інформацією, усунути Лещенка хотіли через його діяльність у 2018 році, до того, як він почав працювати на держслужбі. Самого голову Мінагропрому повідомили про ліквідацію, що готувалась, уже після затримання замовників.

У МВС анонсували брифінг щодо спроби замаху також увечері 18 листопада, за годину до його проведення.