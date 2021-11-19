Замах на міністра Лещенка: суд заарештував імовірних замовників (фото)

Підозрювані — громадянка України Олена Богач і американець Курт Гроссанс. Вони хотіли вбити члена Кабміну, звинувачуючи його в розкраданні $250 тисяч. Напередодні глава МВС Денис Монастирський говорив, що винуватцям загрожує довічне ув'язнення.

У п'ятницю, 19 листопада, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати громадянку України Олену Богач і громадянина США Курта Гросанса, підозрюваних у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Про це повідомляє Telegram-канал "Ґрати".

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Слідство стверджує, що Гросанс найняв колектора Дмитра Коваленка, щоб той стягнув із міністра гроші, але той узяв передоплату та не виконував своїх зобов'язань.

"Разом зі спільницею Оленою Богач він замовив його кілеру, який насправді виявився поліцейським під прикриттям", — розповіли журналісти.

Спершу "кілер" інсценував замах і вбивство самого колектора Коваленка, після чого Гросанс і Богач "замовили" йому міністра аграрної політики.

Відомо, що на засіданні Богач відмовилася визнавати свою провину та все спихувала на Гросанса, стверджуючи, що не знає його конфлікту з Лещенком.

[ + – ] Олена Богач Фото: Ґрати

У свою чергу, Гросанс стверджував, що в усьому винна Богач, адже він не знає української мови та не знає, про що жінка домовлялася з "кілером".

Роман Лещенко — що відомо про замах?

Учора глава МВС Денис Монастирський заявив, що його відомство запобігло замаху на міністра Романа Лещенка. Під час брифінгу він також розповів, що підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

Сам Лещенко був шокований інформацією про підготовку замаху, зізнавшись, що неодноразово отримував погрози.

Фокус також писав, що одним із замовників міг бути американець Курт Гроссанс, у якого член Кабміну працював на посаді топменеджера у 2017-2018 роках. Відомо, що Гросанс подавав на Лещенка до суду, вимагаючи від нього 27 млн грн, але позов так і залишився незадоволеним.