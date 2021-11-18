Звинувачував у присвоєнні грошей: замовником убивства Лещенка міг бути його колишній роботодавець із США

У 2017–2018 роках нинішній міністр був директором підприємств американця Курта Гросанса. Пізніше він позивався до Лещенка та публічно звинувачував його в незаконному привласненні коштів.

Замовником замаху на керівника Міністерства аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка міг бути громадянин США Курт Джейкоб Гросанс, на підприємствах якого раніше працював міністр. Інформацію про те, що Лещенко був директором фірм Гросанса, Фокус знайшов у державних реєстрах.

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Так, у 2017-2018 роках Роман Лещенко керував ТОВ "Дакота Агро Інвестментс" (ТОВ "ДАІ"), кінцевим бенефіціаром якого є Курт Джейкоб Гросанс. З березня по вересень 2018 року нинішній міністр агрополітики був директором вже іншого підприємства американця — ТОВ "Гросанс".

Після припинення співробітництва Гросанс подав до суду на Лещенка, звинувативши його в незаконному привласненні коштів компанії, яку той очолював. Громадянин США хотів відсудити в нинішнього міністра 27 млн гривень. Утім, у травні 2020 року американцю було відмовлено в задоволенні позову. А у червні 2020 року Лещенко став керівником Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру).

У грудні 2020 року Гросанс поширив пресреліз, у якому "висловив стурбованість" призначенням Лещенка міністром агрополітики України. Американець стверджував, що той "зловжив його довірою та своїм службовим становищем". За словами Гросанса, Лещенко привласнив велику суму грошей, які, вважав інвестор, могли бути використані для фінансування партії "Слуга народу". Також, заявляв американець, коли Лещенко керував його компанією, звідти зникли великі обсяги зерна.

Гросанс тоді стверджував, що написав заяву в поліцію про скоєння нинішнім міністром злочину.

Зазначимо, під час брифінгу 18 листопада 2021 року керівник Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що українські правоохоронці запобігли замаху на Романа Лещенка. За інформацією силовиків, головним замовником ліквідації міністра є громадянин США. Монастирський також запевнив, що цей замах пов'язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, до початку його роботи на держслужбі.

Сам Лещенко під час брифінгу підкреслив, що спроба його ліквідації пов'язана з "цивільно-правовою суперечкою, у межах якої вже є рішення суду, що набуло чинності".

"Мене ніщо не пов'язувало з цією особою. Я з ним не спілкувався, не мав жодних стосунків. Я працював виключно у спосіб, передбачений законодавством України", — підкреслив Лещенко під час брифінгу.

Також міністр звинуватив американця, що замовив замах на нього, в тому, що той працював з генно-модифікованим насіннєвим матеріалом, який перебуває поза правовим полем України. За словами Лещенка, громадянин США вдавався до шантажу та маніпуляцій, а коли він почав займатися політичною діяльністю "це все активізувалося".

У ході брифінгу Монастирський повідомив, що затриманим за підозрою в спробі замаху на міністра агрополітики загрожує довічне ув'язнення.