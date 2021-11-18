Обвинял в присвоении денег: заказчиком убийства Лещенко мог быть его бывший работодатель из США

В 2017-2018 годах нынешний министр был директором предприятий американца Курта Гросанса. Позже он судился с Лещенко и публично обвинял его в незаконном присвоении средств.

Заказчиком покушения на руководителя Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко мог быть гражданин США Курт Джейкоб Гросанс, на предприятиях которого ранее работал министр. Информацию о том, что Лещенко был директором фирм Гросанса Фокус нашел в государственных реестрах.

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Так, в 2017-2018 годах Роман Лещенко руководил ООО "Дакота Агро Инвестментс" (ООО "ДАИ"), конечным бенефициаром которого является Курт Джейкоб Гросанс. С марта по сентябрь 2018 же года нынешний министр агрополитики был директором уже другого предприятия американца — ООО "Гросанс".

После прекращения сотрудничества Гросанс подал в суд на Лещенко, обвинив его в незаконном присвоении средств компании, которую тот возглавлял. Гражданин США хотел отсудить у нынешнего министра 27 млн гривен. Впрочем, в мае 2020 года американцу было отказано в удовлетворении иска. А в июне 2020 года Лещенко стал руководителем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра).

В декабре 2020 года Гросанс распространил пресс-релиз, в котором "выразил обеспокоенность" назначением Лещенко министром агрополитики Украины. Американец утверждал, что тот "злоупотребил его доверием и своим служебным положением". По словам Гросанса, Лещенко присвоил крупную сумму денег, которые, считал инвестор, могли быть использованы для финансирования партии "Слуга народа". Также, заявлял американец, когда Лещенко руководил его компанией оттуда исчезли большие объемы зерна.

Гросанс тогда утверждал, что написал заявление в полицию о совершении нынешним министром преступления.

Отметим, во время брифинга 18 ноября 2021 года руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что украинские правоохранители предотвратили покушение на Романа Лещенко. По информации силовиков, главным заказчиком ликвидации министра является гражданин США. Монастырский также заверил, что это покушение связано с деятельностью Лещенко в 2018 году, до начала его работы на госслужбе.

Сам Лещенко во время брифинга подчеркнул, что попытка его ликвидации связана с "гражданско-правовым спором, в рамках которого уже есть вступившее в силу решение суда".

"Меня ничто не связывало с этим лицом. Я с ним не общался, не имел никаких отношений. Я работал исключительно способом, предусмотренным законодательством Украины", — подчеркнул Лещенко во время брифинга.

Также министр обвинил заказавшего покушение на него американца в том, что тот работал с генно-модифицированным семенным материалом, который находится вне правового поля Украины. По словам Лещенко, гражданин США прибегал к шантажу и манипуляциям, а когда он начал заниматься политической деятельностью "это все активизировалось".

В ходе брифинга Монастырский сообщил, что задержанным по подозрению в попытке покушения на министра агрополитики грозит пожизненное заключение.