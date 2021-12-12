"Ескадрон смерті з України" У Швеції затримали екс-військових, які приїхали вбити авторитета (відео)

Опергрупа нацполіції Швеції затримала трьох кілерів на АЗС. Місцева преса вже назвала підозрюваних "ескадроном смерті".

Національна опергрупа поліції Швеції, яка шукає особливо небезпечних злочинців, затримала трьох кілерів на території автозаправки. Ними виявились громадяни України, які, як вважають шведські правоохоронці, приїхали до країни для вбивства місцевого кримінального авторитету у місті Норртельє. Про це повідомляє AftonBladet.

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Місцева преса назвала підозрюваних "ескадроном смерті з України". На опублікованому виданням відеозапису можна бачити, як проводиться операція у муніципалітеті Бергсхамра. Підозрюваних затримали в автомобілі, коли приїхали на заправку.

Цю операцію провели ще 5 грудня, проте про неї стало відомо лише зараз. Шведські силовики повідомили, що двоє підозрюваних – чоловіки віком 40 років, ще одному – 30. За версією слідства, ці люди нібито планували вбивство одного з представників місцевого криміналітету, його ім'я не називається.

[ + – ] Скріншот із запису камери відеоспостереження

Один із підозрюваних деякий час проживав у Швеції, а двоє інших прилетіли з Києва, насамперед вони також мешкали на території країни. Затримані — колишні військові, своєї провини вони не визнають, їх уже звільнили під заставу.

[ + – ] Скріншот із запису камери відеоспостереження

Прокурор Патрік Соневанг, який представляє Національний відділ боротьби з міжнародною та організованою злочинністю, не повідомляє про деталі операції, посилаючись на таємницю слідства.

Згідно із заявою прес-служби прокуратури, двох підозрюваних депортуватимуть до України. Повідомляється, що третьому затриманому, який підозрюється у підготовці до вбивства, відводилася другорядна роль.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція Ніколаєва провела у місті спецоперацію у справі про вбивство місцевого підприємця, який займався вирощуванням ягід і, можливо, був пов'язаний із будівельним бізнесом. Повідомляється, що кілер чекав на свою жертву біля його будинку.