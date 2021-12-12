"Эскадрон смерти из Украины". В Швеции задержали экс-военных, приехавших убить авторитета (видео)

Опергруппа нацполиции Швеции задержала трех киллеров на АЗС. Местная пресса уже назвала подозреваемых "эскадроном смерти".

Национальная опергруппа полиции Швеции, которая занимается поиском особо опасных преступников, задержала трех киллеров на территории автозаправки. Ими оказались граждане Украины, которые, как считают шведские правоохранители, приехали в страну для убийства местного криминального авторитета в городе Норртелье. Об этом сообщает Aftonbladet.

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Местная пресса назвала подозреваемых "эскадроном смерти из Украины". На опубликованной изданием видеозаписи можно видеть, как проводится операция в муниципалитете Бергсхамра. Подозреваемых задержали в автомобиле, когда приехали на заправку.

Эту операцию провели еще 5 декабря, однако о ней стало известно только сейчас. Шведские силовики сообщили, что двое подозреваемых — мужчины в возрасте 40 лет, еще одному – 30. По версии следствия, эти люди якобы планировали убийство одного из представителей местного криминалитета, его имя не называется.

[ + – ] Скриншот с записи камеры видеонаблюдения

Один из подозреваемых некоторое время проживал в Швеции, а двое других прилетели из Киева, прежде они также жили на территории страны. Задержанные — бывшие военные, свою вину они не признают, их уже освободили под залог.

[ + – ] Скриншот с записи камеры видеонаблюдения

Прокурор Патрик Соневанг, представляющий Национальный отдел по борьбе с международной и организованной преступностью, не сообщает о деталях операции, ссылаясь на тайну следствия.

Согласно заявлению пресс-службы прокуратуры, двоих подозреваемых депортируют в Украину. Сообщается, что третьему задержанному, который подозревается в пособничестве и подготовке к убийству, отводилась второстепенная роль.

Ранее Фокус сообщал, что полиция Николаева провела в городе спецоперацию по делу об убийстве местного предпринимателя, который занимался выращиванием ягод и, возможно, был связан со строительным бизнесом. Сообщается, что киллер ждал свою жертву возле его дома.