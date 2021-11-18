В Николаеве застрелили местного бизнесмена, полиция ввела в городе спецоперацию (фото)

Убийца поджидал жертву во дворе дома. Предприниматель занимался выращиванием ягод и мог иметь отношение к строительному бизнесу.

В среду, 17 ноября, в Николаеве неизвестные застрелили местного бизнесмена Игоря Плиндыка, еще один человек получил ранения. Полиция разыскивает мужчину и женщину возрастом около 30 лет, которые могли совершить преступление. Об этом сообщает портал "Преступности.нет".

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Горожане обратились в полицию около 20:15 с сообщением о том, что во дворе дома, расположенного по улице Сенной, были слышны выстрелы. По словам пресс-службы полиции, прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также пострадал еще один человек, после инцидента медики оказали ему помощь. Судя по сообщению правоохранителей, речь идет о пострадавшем мужчине.

Как информирует издание "Новости N", покойный приехал на автомобиле Audi вместе с девушкой во двор дома, где их мог поджидать преступник. После того, как в мужчину выстрелили, пострадавший попытался убежать, но злоумышленнику удалось догнать бизнесмена и убить его. При этом девушка, по данным журналистов, не пострадала. На автомобиле на левой задней двери остались следы, предположительно, от крупной дроби.

В одном из дворов возле места преступления полицейские нашли охотничье ружье с пятнами крови. Эксперты устанавливают, из этого ли оружия было произведено убийство. Правоохранители ввели в Николаеве специальную полицейскую операцию.

По данным журналистов, убитым оказался 51-летний бизнесмен Игорь Плиндык, с которым связаны несколько компаний:

"Сан Ривер" (соучредитель и директор)

Основной вид деятельности — выращивание ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников

"Терминал А" (руководитель)

Компания специализируется на оптовой торговле овощами и фруктами. Принадлежит человеку по имени Александр Нешкуренко.

"Арт-Линия" (бенефициар и руководитель)

Предоставляет консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. По данным журналистов, в 2011 году эта фирма занималась газификацией села Зайчевское (Николаевская обл.). "Арт-Линия" фигурирует в судебном разбирательстве. Согласно ему, компания воспользовалась услугами субподрядчика ПАО "Николаевгаз" для прокладки газопровода, однако не рассчиталась за работы в полном объеме. В результате Хозяйственный суд постановил взыскать с фирмы Плиндыка около 320 тысяч грн в пользу "Николаевгаза".

Помимо этого, по данным портала, Плиндык являлся соучредителем "Николаевской торговой компании", специализировавшейся на продаже зерна и кормов. Компания прекратила деятельность в 2011 году. В то же время журналисты утверждают, что бизнесмен мог также быть причастен к строительному бизнесу.

Также журналисты со ссылкой на реестр судебных решений указали, что в июне этого года Плиндык пострадал в ДТП, в ходе которого водитель Volvo въехала в его Audi A5.

Напомним, недавно в одном из черкасских кафе неизвестным мужчиной был застрелен бизнесмен Михаил Козлов. По данным журналистов, убитый мог иметь отношение к криминальной деятельности.

Также Фокус писал о том, как в 2019 году под Киевом нашли мертвым главу одного из фермерских хозяйств.