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В Николаеве застрелили местного бизнесмена, полиция ввела в городе спецоперацию (фото)

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Игорь Плиндык, убийство, бизнесмен, Николаев, ружье
Фото: Novosti-n.org | В Николаеве убили местного бизнесмена

Убийца поджидал жертву во дворе дома. Предприниматель занимался выращиванием ягод и мог иметь отношение к строительному бизнесу.

В среду, 17 ноября, в Николаеве неизвестные застрелили местного бизнесмена Игоря Плиндыка, еще один человек получил ранения. Полиция разыскивает мужчину и женщину возрастом около 30 лет, которые могли совершить преступление. Об этом сообщает портал "Преступности.нет".

Горожане обратились в полицию около 20:15 с сообщением о том, что во дворе дома, расположенного по улице Сенной, были слышны выстрелы. По словам пресс-службы полиции, прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также пострадал еще один человек, после инцидента медики оказали ему помощь. Судя по сообщению правоохранителей, речь идет о пострадавшем мужчине.

Как информирует издание "Новости N", покойный приехал на автомобиле Audi вместе с девушкой во двор дома, где их мог поджидать преступник. После того, как в мужчину выстрелили, пострадавший попытался убежать, но злоумышленнику удалось догнать бизнесмена и убить его. При этом девушка, по данным журналистов, не пострадала. На автомобиле на левой задней двери остались следы, предположительно, от крупной дроби.

Плиндык, Николаев, убийство, ружье
Плиндык, Николаев, убийство, ружье
Плиндык, Николаев, убийство, ружье
Плиндык, Николаев, убийство, ружье
Плиндык, Николаев, убийство, ружье
Плиндык, Николаев, убийство, ружье
Плиндык, Николаев, убийство, ружье
Плиндык, Николаев, убийство, ружье

В одном из дворов возле места преступления полицейские нашли охотничье ружье с пятнами крови. Эксперты устанавливают, из этого ли оружия было произведено убийство. Правоохранители ввели в Николаеве специальную полицейскую операцию.

По данным журналистов, убитым оказался 51-летний бизнесмен Игорь Плиндык, с которым связаны несколько компаний:

  • "Сан Ривер" (соучредитель и директор)

Основной вид деятельности — выращивание ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников

  • "Терминал А" (руководитель)

Компания специализируется на оптовой торговле овощами и фруктами. Принадлежит человеку по имени Александр Нешкуренко.

  • "Арт-Линия" (бенефициар и руководитель)

Предоставляет консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. По данным журналистов, в 2011 году эта фирма занималась газификацией села Зайчевское (Николаевская обл.). "Арт-Линия" фигурирует в судебном разбирательстве. Согласно ему, компания воспользовалась услугами субподрядчика ПАО "Николаевгаз" для прокладки газопровода, однако не рассчиталась за работы в полном объеме. В результате Хозяйственный суд постановил взыскать с фирмы Плиндыка около 320 тысяч грн в пользу "Николаевгаза".

Помимо этого, по данным портала, Плиндык являлся соучредителем "Николаевской торговой компании", специализировавшейся на продаже зерна и кормов. Компания прекратила деятельность в 2011 году. В то же время журналисты утверждают, что бизнесмен мог также быть причастен к строительному бизнесу.

Также журналисты со ссылкой на реестр судебных решений указали, что в июне этого года Плиндык пострадал в ДТП, в ходе которого водитель Volvo въехала в его Audi A5.

Напомним, недавно в одном из черкасских кафе неизвестным мужчиной был застрелен бизнесмен Михаил Козлов. По данным журналистов, убитый мог иметь отношение к криминальной деятельности.

Также Фокус писал о том, как в 2019 году под Киевом нашли мертвым главу одного из фермерских хозяйств.