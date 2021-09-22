В Черкассах мужчина в форме с надписью "СБУ" застрелил местного бизнесмена (фото)

Стрельба произошла в одном из кафе, неподалеку от зданий горсовета и ОГА. Нападавший скрылся с места происшествия, в связи с чем объявлен план "Сирена".

В среду, 22 сентября, в одном из кафе Черкасс неизвестный устроил стрельбу, в результате которой несколько человек получили огнестрельные ранения. Одним из них оказался местный бизнесмен Михаил Козлов, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщает местный телеканал "Антенна".

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По данным журналистов, инцидент произошел около 10 утра в кафе "Львовская мастерская шоколада", расположенном в 20 метрах от здания Черкасской областной государственной администрации и в 100 метрах от здания городского совета. Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что в момент стрельбы в кафе находились около 15 человек "спортивной внешности", а у входа стояли несколько внедорожников.

[ + – ] Место убийства Козлова

Как сообщил главный редактор телеканала Валерий Воротник, в результате нападения ранения получили несколько человек, а сам инцидент произошел во время заседания черкасского исполкома.

После происшествия нападавшие скрылись с места происшествия. "Украинская правда" со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко сообщила, что преступники (при этом по данным полиции нападавший был один — ред.) были одеты в черную форму с надписью "СБУ". В свою очередь спикер Черкасской Нацполиции уточнила, что пострадавший был всего один.

Очевидцы рассказали журналистам "Антенны", что раненого, который находился в критическом состоянии, из кафе вынесли его товарищи, положили его на заднее сиденье внедорожника и уехали на большой скорости.

По прибытии на место стрельбы медики скорой помощи не обнаружили там пострадавшего. Спустя время стало известно, что раненый скончался в реанимации. По информации телеканала "Антенна", убитым оказался 44-летний бизнесмен Михаил Козлов.

Журналисты со ссылкой на собственные источники также рассказали, что кафе, где произошла стрельба, является местом встречи "бригады Козлова", представители каждое утро проводят время в кафе за утренним кофе, что, по словам СМИ, "раздражало предыдущих руководителей ОГА".

"Бывшие работники спецслужб не могли понять, почему под их окнами ежедневно собираются представители ОПГ", — говорится в публикации.

Убийство бизнесмена в Черкассах — кто такой Михаил Козлов

Издание "Про все" утверждает, что Козлов был основателем общественной организации "Организованная защита граждан" (ОЗГ) и соучредителем охранной фирмы "Сталь". Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что погибший был причастен к криминальной деятельности и ранее был судим за тяжкие преступления, в том числе и за вымогательство.

Также СМИ сообщает, что в августе 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины проверяли Козлова на предмет причастности к терроризму — тогда его временно задержали внутри кафе, где он сегодня и погиб. Проверки коснулись и ОЗГ, учредителем которой он был.

Убийство бизнесмена в Черкассах — версия полиции

По словам правоохранителей, стрельбу из неустановленного автоматического оружия открыл один неизвестный мужчина. После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda. В связи с этим в городе были введен план "Сирена", местонахождение предполагаемого убийцы пока неизвестно.

Также полицейские утверждают, что погибшим был предприниматель, однако не уточняют его имени.

Спустя некоторое время правоохранители обнаружили в Черкассах автомобиль, на котором предположительно и скрылся злоумышленник. Машина оказалась полностью сгоревшей. В ее салоне было обнаружено оружие.

[ + – ] Кадры следственных действий

Полицейские уже начали расследование по п. 11, п. 12 части 2 статьи 15 (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, утром в среду, 22 сентября, под Киевом неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате пострадал водитель.

Сам глава государства Владимир Зеленский заявил, что стрельба является проявлением "слабости" а ответ на инцидент будет "сильным".

Фокус разбирался, какие есть версии обстрела автомобиля Шефира.