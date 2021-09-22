Покушение на Сергея Шефира: кто передает "привет" Зеленскому. Версии

"Привет Зеленскому" — одна из основных версий, которую обсуждают в команде президента после покушения на его близкого друга и первого помощника Сергея Шефира. Фокус разбирался, кто и зачем мог подать главе государства такой сигнал.

22 сентября неизвестные возле села Лесники (Киевская область) обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира . Водитель получил три огнестрельных ранения, его увезли в больницу. На месте работают правоохранители. Сам Шефир отделался испугом и сейчас, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, находится в безопасном месте.

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Покушение на Шефира — это послание президенту?

Первый помощник президента Украины, директор и основатель "Студии Квартал-95" Сергей Шефир — не публичный и не конфликтный человек, говорят в окружении президента, размышляя над тем, почему утром 23 сентября бизнесмен едва не стал жертвой киллеров.

"Он очень дипломатичный человек, у него конфликтов — даже чтобы кто-то голос повысил — я не знаю. Он находит общий язык со всеми. Поэтому я считаю, что это (покушение на Шефира) послание президенту", — высказал свои предположения о случившемся глава фракции СН Давид Арахамия во время брифинга.

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По версии политика, "приветы" команде Зеленского и президенту лично могли отправить контрабандисты и криминальные авторитеты, против которых решением СНБО несколько месяцев назад ввели санкции. Также предупреждения могли поступить накануне "больших решительных изменений по борьбе с политическим влиянием крупных финансово-промышленных групп", продолжает Арахамия, имея ввиду готовящийся в Верховной Раде к рассмотрению во втором чтении закон об олигархах, вызывающий много недовольства со стороны разных групп влияния.

По словам Арахамии, Шефир был очень "легкой мишенью", так как часто передвигается без водителя, у него нет охраны.

Близкий к Офису президента политолог Владимир Фесенко говорит Фокусу, что подобные методы "расправы" с нежелательными фигурами используют либо представители криминала в своих разборках, либо политики, либо спецслужбы.

[ + – ] Коллеги по фракции говорят, что Сергей Шефир часто передвигается без водителя, у него нет охраны Фото: УНИАН

"Я не склонен поддерживать версии о том, что это конфликт внутри команды. Аппаратный конфликт решается аппаратными методами. Версия о том, что это предупреждение президенту и его окружению, представляется мне наиболее реальной", — отмечает Фесенко. Это предупреждение в свете политики деолигархизации и попыток президента сломать систему, которая сложилась в политике за последние 30 лет.

"Сигнал такой — следующим можешь быть ты", — продолжает эксперт.

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Закон об олигархах — одна из причин, почему президенту посылают сигналы, говорит Фесенко. Если бы "приветы" слали напрямую те, кто недоволен только деолигархизацией, удар бы наносили по другим людям, ведь Шефир не связан, по словам эксперта, с подготовкой законопроекта.

Выстрелы в Шефира — попытка разрушить команду?

Еще одна версия, почему стреляли в машину Шефира — попытка эмоционально дестабилизировать команду Зеленского, спровоцировать взаимное недоверие. Если такая комбинация имела место, причастными к ее реализации могли быть спецслужбы, в том числе российские.

Сам Владимир Зеленский отреагировал на покушение близкого друга решительными словами о том, что ни команду, ни его самого такими действиями не запугать.

"Я в Нью-Йорке, 6 утра. Два часа назад расстреляли автомобиль моего первого помощника и, что более важно — моего близкого друга Сергея Шефира. Сергей живой, водитель, к сожалению, ранен, в больнице. Считают, что это покушение на убийство. Кто за этим стоит — не знаю. Может, внутренние силы, может, внешние. Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. Ответ будет сильным. На сплоченность нашей команды и на тот курс, который я выбрал — это не повлияет", — записал президент видеообращение у себя в Instagram.

[ + – ] Владимир Зеленский: "Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. Ответ будет сильным"

Выстрелы по авто Шефира — не инсценировка

Делать выводы о том, кто и по каким причинам покушался на Сергей Шефира пока рано, говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

"Социальные сети забиты доморощенными Шерлоками Холмсами, которые уже установили подозреваемых и мотивы. Причины могут быть самые разные, в том числе не связанные с Зеленским. Например, бизнес-разборки. Также, обращаю внимание, — это первый инцидент после отставки министра МВД Арсена Авакова. У сторонних наблюдателей может сложиться впечатление, что существенно падает правопорядок в стране после оставки бывшего министра", — говорит Фокусу эксперт.

[ + – ] По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, автоматная очередь прошила весь автомобиль Шефира Фото: Facebook Ирины Венедиктовой

Привлекательной для оппозиционных политиков может оказаться версия об инсценировке покушения. Эксперты считают, что размышлять над этой темой можно, но вряд ли кто-то в команде президента спланировал подобный ход конем. Чтобы устроить постановочное покушения на близких к Владимиру Зеленскому лиц, нужны свои люди в спецслужбе.

"По моим данным, таких специалистов в команде президента нет. Хотя Баканов возглавляет два года СБУ, он номинальный руководитель, — рассуждает эксперт. — Можно про (Андрея) Ермака что-то сказать, но он давно показывает, что хорошо играет в аппаратные игры и решает конфликты через свою близость к президенту".

К тому же оснований для постановочного покушения на Шефира нет.

"Объективно говоря, почему Шефир? Его знает очень ограниченный круг людей, которые заинтересованы в политике. Более 90% украинцев фамилия Шефира ни о чем не говорит. Если хотели постановку, выбрали бы более известного человека", — резюмирует Петр Олещук.