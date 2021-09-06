В законопроект Зеленского об олигархах ко второму чтению предложили 1257 поправок

Многие депутаты считают, что "назначать" олигархом должен не СНБО, а другой госорган или специальная комиссия с иностранным участием.

В профильном комитете Верховной Рады завершают готовить к рассмотрению во втором чтении проект закона об олигархах (№5599), внесенный в парламент президентом Владимиром Зеленским. В сравнительную таблицу включены 1257 поправок, сообщил нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос").

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Таблица поправок к законопроекту, изложенному на 13 страницах, занимает около 500 страниц.

По оценке Железняка, откровенного спама среди поправок нет.

Нет и депутатов-лидеров по числу предложений, "все подавали плюс минус нормальное количество правок в рамка пристойности".

Есть поправки весьма содержательные – на 10–12 страниц текста. Самая объемная занимает 18 страниц, она подана от "мощного авторского коллектива".

Если проанализировать содержание поправок, то прежде всего предлагается изменить орган, который будет назначать физлицо олигархом. В законопроекте эта роль отведена СНБО, а депутаты предложили такие варианты:

Кабмин по обращению СНБО, членов Кабмина или президента;

ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

НАПК по обращению АМКУ или другого государственного органа;

специально созданная комиссия при НАПК;

комиссия из 7 человек, где большинство – представители международных организаций.

Много поправок говорят об определении НАПК как главного органа по признанию олигархом и, как следствие, о предоставлении агентству права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести реестр олигархов.

Олигархов хотят обязать отчитываться о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха должна происходить с разрешения АМКУ.

Много правок касаются уточнения и добавления критериев, по которым лицо могут определить олигархом. Среди предложений: размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и др.

Железняк обращает внимание на то, что среди правок есть опасные, так как фактически предлагается разновидность цензуры. Например, предлагается ввести требования стандартов предоставление информации со стороны СМИ, у которых есть признаки влияния олигарха.

"Слабо понимаю, как законопроект, созданный исключительно ради пиара, можно исправить, но может найдете подходящие правки", – резюмирует Железняк.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая пишет о несоответствии законопроекта №5599 Конституции.

Напомним, в мае Фокус писал, почему противостояние Зеленского и олигархов — это огромный риск для самого президента и всей Украины.

Разъясняя, почему он подал законопроект об олигархах, Зеленский говорил, что олигархи, пользуясь слабостью государственных институтов и системной коррупцией, получали ресурсы, активы и преференции за бесценок, а сейчас используют свои состояния против Украины.