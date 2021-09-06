В законопроект Зеленского об олигархах ко второму чтению предложили 1257 поправок
Многие депутаты считают, что "назначать" олигархом должен не СНБО, а другой госорган или специальная комиссия с иностранным участием.
В профильном комитете Верховной Рады завершают готовить к рассмотрению во втором чтении проект закона об олигархах (№5599), внесенный в парламент президентом Владимиром Зеленским. В сравнительную таблицу включены 1257 поправок, сообщил нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос").
Таблица поправок к законопроекту, изложенному на 13 страницах, занимает около 500 страниц.
По оценке Железняка, откровенного спама среди поправок нет.
Нет и депутатов-лидеров по числу предложений, "все подавали плюс минус нормальное количество правок в рамка пристойности".
Есть поправки весьма содержательные – на 10–12 страниц текста. Самая объемная занимает 18 страниц, она подана от "мощного авторского коллектива".
Если проанализировать содержание поправок, то прежде всего предлагается изменить орган, который будет назначать физлицо олигархом. В законопроекте эта роль отведена СНБО, а депутаты предложили такие варианты:
- Кабмин по обращению СНБО, членов Кабмина или президента;
- ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;
- НАПК по обращению АМКУ или другого государственного органа;
- специально созданная комиссия при НАПК;
- комиссия из 7 человек, где большинство – представители международных организаций.
Много поправок говорят об определении НАПК как главного органа по признанию олигархом и, как следствие, о предоставлении агентству права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести реестр олигархов.
Олигархов хотят обязать отчитываться о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха должна происходить с разрешения АМКУ.
Много правок касаются уточнения и добавления критериев, по которым лицо могут определить олигархом. Среди предложений: размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и др.
Железняк обращает внимание на то, что среди правок есть опасные, так как фактически предлагается разновидность цензуры. Например, предлагается ввести требования стандартов предоставление информации со стороны СМИ, у которых есть признаки влияния олигарха.
"Слабо понимаю, как законопроект, созданный исключительно ради пиара, можно исправить, но может найдете подходящие правки", – резюмирует Железняк.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая пишет о несоответствии законопроекта №5599 Конституции.
Напомним, в мае Фокус писал, почему противостояние Зеленского и олигархов — это огромный риск для самого президента и всей Украины.
Разъясняя, почему он подал законопроект об олигархах, Зеленский говорил, что олигархи, пользуясь слабостью государственных институтов и системной коррупцией, получали ресурсы, активы и преференции за бесценок, а сейчас используют свои состояния против Украины.