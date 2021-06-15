Олигархи использовали свои состояния против Украины, теперь будет иначе, – Зеленский

Президент призвал принять законы, которые, по его мнению, разорвут "порочный круг".

Президент Владимир Зеленский, выступая во вторник, 15 июня на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" призвал без промедления разработать пакет законодательных инициатив для преодоления олигархической системы в Украине на основе его законопроекта об олигархах.

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По словам главы государства, на протяжении многих лет политики постоянно обещали людям бороться с олигархами, однако их количество лишь увеличивалось, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Впервые вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга, суть которого проста: олигархи накапливают незаконный капитал, часть этого капитала идет на создание, продвижение и дальнейшее содержание политиков и чиновников ради приумножения незаконного капитала", – рассказал Зеленский.

Глава государства считает, что олигархи, пользуясь слабостью государственных институтов и системной коррупцией, получали ресурсы, активы и преференции за бесценок, а сейчас используют свои состояния против Украины.

"Теперь будет иначе. Все, что мы хотим, – понятные, прозрачные, равные и единые правила для всей Украины. Неважно, маленький ли ты предприниматель, фермер, крупный магнат или иностранный инвестор. Равные правила для всех", – объяснил Владимир Зеленский.

По его мнению, государственные институты и суды Украины должны быть независимы не только от других ветвей власти, но и от крупного бизнеса.

"Политические партии, СМИ, государственные служащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы государственных предприятий – все должны работать без поддержки и влияния крупного олигархического капитала", – убежден Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум.

Напомним, 3 июня на сайте ВРУ появился текст законопроекта об олигархах, согласно которому, олигархом является человек, соответствующий 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн.

Также сообщалось, что по результатам проведенного аудита в столичных районах Конча-Заспа и Пуща-Водица начался процесс выселения с этих территорий 20 человек.

Фокус рассказывал о реакции на возможное появление в реестре олигархов Коломойского и Ахметова и разбирался, почему противостояние Зеленского с олигархами – это огромный риск.