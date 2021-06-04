Закон об олигархах: как на возможное появление в реестре отреагировали Коломойский и у Ахметова

Коломойский сказал, что он "морально готов" к добавлению своего имени в реестр, а у Ахметова заявили, что тот "не считает себя олигархом, а является инвестором".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, комментируя свое возможное попадание в реестр олигархов, который может быть создан согласно предложенному президентом Владимиром Зеленским законопроекту, заявил изданию "Радио Свобода", что он "морально готов" к внесению своего имени в этот перечень.

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Впрочем, отметил, он ему не хотелось бы оказаться в списке единолично.

"Я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут", — рассказал Коломойский.

Бизнесмен иронично подчеркнул, что после внесения в такой перечень обзаведется специальным костюмом, на котором будет надпись "олигарх".

Впрочем, Коломойский заявил, что его позиция касательно возможного попадания в реестр олигархов будет актуальной лишь в том случае, если предложенный Зеленским документ будет принят в той редакции, которая опубликована на сайте ВРУ.

"Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не как юный пионер, я не всегда готов", — сказал Коломойский.

Также он отметил, что не готов "продавать под дулом пистолета" какие-то из своих активов, чтобы его не вносили в этот реестр.

В то же время пресс-секретарь одного из богатейших людей Украины Рината Ахметова, Анна Терехова, в комментарии "Радио Свобода" заявила, что ее работодатель не считает себя олигархом.

"И был бы удивлен, если бы его признали олигархом. Ринат Ахметов — крупнейший украинский инвестор", — заявила Терехова.

На вопрос о том, готов ли Ахметов лишиться своих активов, чтобы не оказаться в реестре, Терехова отметила, что "они все, в том числе и СМИ, приобретены законным путем и работают прозрачно".

В пресс-службе же партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в комментарии "Украинской правде" заявили, что предлагаемым Зеленским законопроект никоим образом "не ограничивает настоящих олигархов". Также в политсиле считают, что инициатива действующего президента направлена "исключительно против Порошенко, которого тот считает олигархом номер один".

"Этот законопроект имеет целью захват власти путем присвоения Зеленскому внеконституционных диктаторских полномочий, где во внесудебный способ будут назначаться правильные или неправильные политики", — утверждают в "Евросолидарности".

Напомним, вчера, 3 июня, на сайте Рады опубликовали текст законопроекта об олигархах, согласно которому олигархом СНБО может признать человека, соответствующего 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов как минимум на 2,27 млрд грн. Оказавшимся в этим реестре предлагается запретить перечислять деньги партиям и покупать объекты при большой приватизации.

Отметим, во время пресс-конференции 20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналиста Фокуса, заявил, что политикой деолигархизации власть не хочет уничтожить большой бизнес, а лишь намерена "избавиться от олигархической системы" в Украине.