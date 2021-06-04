Закон про олігархів: як на можливу появу в реєстрі відреагували Коломойський і в Ахметова

Коломойський сказав, що він "морально готовий" до додавання свого імені в реєстр, а в Ахметова заявили, що той "не вважає себе олігархом, а є інвестором".

Український бізнесмен Ігор Коломойський, коментуючи своє можливе потрапляння до реєстру олігархів, який може бути створений відповідно до запропонованого президентом Володимиром Зеленським законопроекту, заявив виданню "Радіо Свобода", що він "морально готовий" до внесення свого імені в цей перелік.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Утім, зазначив він, йому не хотілося б опинитися в списку одноосібно.

"Я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно до реєстру внесуть", — розповів Коломойський.

Бізнесмен іронічно підкреслив, що після внесення до такого переліку отримає спеціальний костюм, на якому буде напис "олігарх".

Втім, Коломойський заявив, що його позиція щодо можливого потрапляння в реєстр олігархів буде актуальною лише в тому випадку, якщо запропонований Зеленським документ буде ухвалений в тій редакції, яка опублікована на сайті ВРУ.

"Але моє нинішнє "готовий" не поширюється на наступні редакції. Я не як юний піонер, я не завжди готовий", — сказав Коломойський.

Також він зазначив, що не готовий "продавати під дулом пістолета" якісь зі своїх активів, щоб його не вносили до цього реєстру.

У той же час прессекретарка однієї з найбагатших людей України Ріната Ахметова, Анна Терехова, в коментарі "Радіо Свобода" заявила, що її роботодавець не вважає себе олігархом.

"І був би здивований, якби його визнали олігархом. Рінат Ахметов — найбільший український інвестор", — заявила Терехова.

На питання про те, чи готовий Ахметов позбутися своїх активів, щоб не опинитися в реєстрі, Терехова зазначила, що "вони всі, зокрема й ЗМІ, придбані законним шляхом і працюють прозоро".

У пресслужбі ж партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка в коментарі "Українській правді" заявили, що пропонований Зеленським законопроект жодним чином "не обмежує справжніх олігархів". Також у політсилі вважають, що ініціатива чинного президента спрямована "виключно проти Порошенка, якого той вважає олігархом номер один".

"Цей законопроект має на меті захоплення влади шляхом присвоєння Зеленським позаконституційних диктаторських повноважень, де у позасудовий спосіб будуть призначатися правильні чи неправильні політики", — стверджують в "Євросолідарності".

Нагадаємо, вчора, 3 червня, на сайті Ради опублікували текст законопроекту про олігархів, згідно з яким олігархом РНБО може визнати людину, відповідних 3 із 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів мінімум на 2,27 млрд грн. Олігархам, які опинилися в цьому реєстрі, пропонується заборонити переказувати гроші партіям і купувати об'єкти при великій приватизації.

Зазначимо, під час пресконференції 20 травня Зеленський, відповідаючи на питання журналістки Фокуса, заявив, що політикою деолігархізації влада не хоче знищити великий бізнес, а лише має намір "позбутися від олігархічної системи" в Україні.