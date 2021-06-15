Олігархи використовували свої статки проти України, тепер буде інакше, — Зеленський

Президент закликав ухвалити закони, які, на його думку, розірвуть "порочне коло".

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок, 15 червня на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" закликав без зволікання розробити пакет законодавчих ініціатив для подолання олігархічної системи в Україні на основі його законопроекту про олігархів.

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За словами глави держави, протягом багатьох років політики постійно обіцяли людям боротися з олігархами, однак, їх кількість лише збільшувалася, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Вперше замість обіцянок ми перейшли до реальних дій для подолання цього замкнутого кола, суть якого проста: олігархи накопичують незаконний капітал, частина цього капіталу йде на створення, просування і подальше утримання політиків і чиновників заради примноження незаконного капіталу", — розповів Зеленський.

Глава держави вважає, що олігархи, користуючись слабкістю державних інститутів і системною корупцією, отримували ресурси, активи і преференції за безцінь, а зараз використовують свої статки проти України.

"Тепер буде інакше. Усе, що ми хочемо, — зрозумілі, прозорі, рівні і єдині правила для всієї України. Неважливо, маленький ти підприємець, фермер, великий магнат чи іноземний інвестор. Рівні правила для всіх", — пояснив Володимир Зеленський.

На його думку, державні інститути і суди України повинні бути незалежні не тільки від інших гілок влади, а й від великого бізнесу.

"Політичні партії, ЗМІ, державні службовці всіх рівнів, судді, правоохоронці, наглядові ради державних підприємств — усі повинні працювати без підтримки і впливу великого олігархічного капіталу", — переконаний Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, 3 червня на сайті ВРУ з'явився текст законопроекту про олігархів, згідно з яким, олігархом є людина, яка відповідає 3 з 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн.

Також повідомлялося, що за результатами проведеного аудиту в столичних районах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався процес виселення з цих територій 20 осіб.

Фокус розповідав про реакцію на можливу появу в реєстрі олігархів Коломойського та Ахметова і розбирався, чому протистояння Зеленського з олігархами — це величезний ризик.