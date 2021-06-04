Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум, – Зеленский

Президент поблагодарил критиков закона и пригрозил, что для кого-то этот вопрос может оказаться последним.

По итогам очередного заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы настало время, когда заседания Совета будут проходить не раз в неделю, а раз в год, а повестка дня этих заседаний будет содержать лишь один пункт – Украине никто и ничто не угрожает.

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Об этом в пятницу, 4 июня сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, самым главным вопросом состоявшегося заседания СНБО был закон об олигархах.

Зеленский утверждает, что не ожидал, что в Украине есть столько экспертов по деолигархизации.

"Если бы мы знали – пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в частности высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов. Наверное, потому, что много говорить о себе — некрасиво и нескромно", – иронизирует президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил всех экспертов критиков закона и обратился к их "работодателям".

"Страна изменилась и начинает новую историю по правилам. Вы можете принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не "откаты", – заявил глава государства.

А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, пообещал Зеленский, окажутся вне игры.

Кроме того, президент пообещал вынести вопрос об этом законе на всеукраинский референдум.

"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 3 июня на сайте Верховной Рады был опубликован текст законопроекта об олигархах. Согласно нему, олигархом является человек, соответствующий 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн.

По результатам проведенного аудита государственных земель и домов в столичных районах Конча-Заспа и Пуща-Водица начался процесс выселения с этих территорий 20 человек. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Также стала известна реакция на возможное появление в реестре олигархов Коломойского и Ахметова.

Фокус разбирался, почему противостояние Зеленского с олигархами — это огромный риск не только для них, но и для самого президента и всей Украины.