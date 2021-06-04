Питання про статус олігархів буде винесено на референдум, — Зеленський

Президент подякував критикам закону і пригрозив, що для когось це питання може виявитися останнім.

За підсумками чергового засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб настав час, коли засідання Ради проходитимуть не раз на тиждень, а раз на рік, а порядок денний цих засідань буде містити лише один пункт — Україні ніхто і ніщо не загрожує.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це в п'ятницю, 4 червня повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами глави держави, найголовнішим питанням проведеного засідання РНБО був закон про олігархів.

Зеленський стверджує, що не очікував, що в Україні є стільки експертів з деолігархізації.

"Якби ми знали — запросили б їх до розробки законопроекту. Але, на жаль, всі вони чомусь приховували ці свої знання всі попередні 30 років. І жоден з політиків, зокрема високого рівня, ніколи не піднімав питання олігархів. Напевно, тому, що багато говорити про себе — негарно і нескромно", — іронізує президент.

Також Володимир Зеленський подякував усім експертам і критикам закону і звернувся до їх "роботодавців".

"Країна змінилася і починає нову історію за правилами. Ви можете прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави. Бізнесом, який платить податки, а не "відкати", — заявив глава держави.

А ті, хто не захоче жити і працювати за новими і чесними правилами гри, пообіцяв Зеленський, опиняться поза грою.

Крім того, президент пообіцяв винести питання про цей закон на всеукраїнський референдум.

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту за цим законом, у мене буде одне питання. Це питання про статус олігархів, який буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 червня на сайті Верховної Ради був опублікований текст законопроекту про олігархів. Згідно з ним, олігархом є людина, що відповідає 3 з 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн.

За результатами проведеного аудиту державних земель і будинків в столичних районах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався процес виселення з цих територій 20 осіб. Про це в п'ятницю, 4 червня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Також стала відома реакція на можливу появу в реєстрі олігархів Коломойського і Ахметова.

Фокус розбирався, чому протистояння Зеленського з олігархами — це величезний ризик не тільки для них, але і для самого президента і всієї України.