У законопроект Зеленського про олігархів до другого читання запропонували 1 257 поправок
Багато депутатів вважають, що "призначати" олігархів повинна не РНБО, а інший держорган або спеціальна комісія з іноземною участю.
У профільному комітеті Верховної Ради завершують готувати до розгляду в другому читанні проект закону про олігархів (№5599 ), внесений у парламент президентом Володимиром Зеленським. У порівняльну таблицю включені 1257 поправок, повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").
Таблиця поправок до законопроекту, викладеному на 13 сторінках, займає близько 500 сторінок.
За оцінкою Железняка, відвертого спаму серед поправок немає.
Немає і депутатів, які зареєстрували найбільшу кількість пропозицій, "усі подавали плюс мінус нормальну кількість правок у рамках пристойності".
Є поправки досить змістовні — на 10-12 сторінок тексту. Найбільш об'ємна займає 18 сторінок, вона подана від "потужного авторського колективу".
Якщо проаналізувати зміст поправок, то перш за все пропонується змінити орган, який буде призначати фізособу олігархом. У законопроекті ця роль відведена РНБО, а депутати запропонували такі варіанти:
- Кабмін за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента;
- ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ;
- НАПКА за зверненням АМКУ або іншого державного органу;
- спеціально створена комісія при НАПКА;
- комісія з 7 чоловік, де більшість — представники міжнародних організацій.
Багато поправок свідчать про визначення НАПКА як головного органу з визнання олігархом і, як наслідок, про надання агентству права здійснювати розслідування та вивчення всіх обставин. Пропонується розширити повноваження НАПКА і доручити йому вести реєстр олігархів.
Олігархів хочуть зобов'язати звітувати про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за участю олігарха повинна відбуватися з дозволу АМКУ.
Багато правок стосуються уточнення і додавання критеріїв, за якими особу можуть визначити олігархом. Серед пропозицій: розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі президента тощо.
Железняк звертає увагу на те, що серед правок є небезпечні, оскільки фактично пропонується різновид цензури. Наприклад, пропонується ввести вимоги стандартів надання інформації з боку ЗМІ, у яких є ознаки впливу олігарха.
"Слабо розумію, як законопроект, створений винятково заради піару, можна виправити, але, може, знайдете відповідні правки", — резюмує Железняк.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в парламент надійшов офіційний лист від уповноваженої Ради з прав людини Людмили Денісової, яка пише про невідповідність законопроекту №5599 Конституції.
Нагадаємо, у травні Фокус писав, чому протистояння Зеленського та олігархів — це величезний ризик для самого президента і всієї України.
Роз'яснюючи, чому він подав законопроект про олігархів, Зеленський говорив, що олігархи, користуючись слабкістю державних інститутів і системною корупцією, отримували ресурси, активи і преференції за безцінь, а зараз використовують свої статки проти України.