У законопроект Зеленського про олігархів до другого читання запропонували 1 257 поправок

Багато депутатів вважають, що "призначати" олігархів повинна не РНБО, а інший держорган або спеціальна комісія з іноземною участю.

У профільному комітеті Верховної Ради завершують готувати до розгляду в другому читанні проект закону про олігархів (№5599 ), внесений у парламент президентом Володимиром Зеленським. У порівняльну таблицю включені 1257 поправок, повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").

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Таблиця поправок до законопроекту, викладеному на 13 сторінках, займає близько 500 сторінок.

За оцінкою Железняка, відвертого спаму серед поправок немає.

Немає і депутатів, які зареєстрували найбільшу кількість пропозицій, "усі подавали плюс мінус нормальну кількість правок у рамках пристойності".

Є поправки досить змістовні — на 10-12 сторінок тексту. Найбільш об'ємна займає 18 сторінок, вона подана від "потужного авторського колективу".

Якщо проаналізувати зміст поправок, то перш за все пропонується змінити орган, який буде призначати фізособу олігархом. У законопроекті ця роль відведена РНБО, а депутати запропонували такі варіанти:

Кабмін за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента;

ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ;

НАПКА за зверненням АМКУ або іншого державного органу;

спеціально створена комісія при НАПКА;

комісія з 7 чоловік, де більшість — представники міжнародних організацій.

Багато поправок свідчать про визначення НАПКА як головного органу з визнання олігархом і, як наслідок, про надання агентству права здійснювати розслідування та вивчення всіх обставин. Пропонується розширити повноваження НАПКА і доручити йому вести реєстр олігархів.

Олігархів хочуть зобов'язати звітувати про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за участю олігарха повинна відбуватися з дозволу АМКУ.

Багато правок стосуються уточнення і додавання критеріїв, за якими особу можуть визначити олігархом. Серед пропозицій: розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі президента тощо.

Железняк звертає увагу на те, що серед правок є небезпечні, оскільки фактично пропонується різновид цензури. Наприклад, пропонується ввести вимоги стандартів надання інформації з боку ЗМІ, у яких є ознаки впливу олігарха.

"Слабо розумію, як законопроект, створений винятково заради піару, можна виправити, але, може, знайдете відповідні правки", — резюмує Железняк.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в парламент надійшов офіційний лист від уповноваженої Ради з прав людини Людмили Денісової, яка пише про невідповідність законопроекту №5599 Конституції.

Нагадаємо, у травні Фокус писав, чому протистояння Зеленського та олігархів — це величезний ризик для самого президента і всієї України.

Роз'яснюючи, чому він подав законопроект про олігархів, Зеленський говорив, що олігархи, користуючись слабкістю державних інститутів і системною корупцією, отримували ресурси, активи і преференції за безцінь, а зараз використовують свої статки проти України.