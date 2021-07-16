В Україні запустять "систему моніторингу олігархів", — РНБО

Секретар відомства стверджує, що розроблена система "буде для всіх зрозумілою" і "всі розумітимуть, як вона працює".

До 7 вересня в Україні повинна зʼявитися "система для моніторингу осіб, яких ми звикли називати олігархами". Її розробкою займуться апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО), Служба безпеки України (СБУ) і Антимонопольний комітет за дорученням президента Володимира Зеленського та РНБО.

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Про це 16 липня під час спілкування з пресою повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він запевнив, що ця система "буде для всіх зрозумілою" і "всі розумітимуть, що саме вона моніторить".

"І до 7 вересня, до початку відкриття нової сесії Верховної Ради і розгляду законопроекту про олігархів у другому читанні, вона повинна бути готова. Ми повинні будемо вам її представити", — зазначив Данілов.

[ + – ] Брифінг за результатами засідання РНБО — 16.07.2021

Нагадаємо, 1 липня законопроект Зеленського про олігархів був ухвалений Верховною Радою в першому читанні. "За" проголосували 275 нардепів. Фокус розповідав, що буде заборонено особам з реєстру, якщо законопроект ухвалять і в другому читанні.

Також Фокус поспілкувався щодо цієї теми з експертами і дізнався, що вони думають про боротьбу Зеленського з олігархами.