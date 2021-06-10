Під Зе-ковпаком. Як сприймають експерти ідею деолігархізації і в чому полягає план Б Зеленського

За два роки керівництва країною Володимир Зеленський пройшов шлях від спроби домовитися з олігархами до бажання позбавити їх цього статусу. Експерти передбачають провал президентської ініціативи, називаючи її популізмом. Але в глави держави є запасний варіант.

Вперше про боротьбу з олігархами на законодавчому рівні президент Володимир Зеленський заговорив у квітні.

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"Я запропонував РНБО й Офісу президента спільно з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект. Такого в Україні ще не було, вважаю, що це один із пріоритетів — розробити фундаментальний законопроект про статус олігархів: що буде з такими людьми, які будуть вводитися санкції, як олігархи перетворюватимуться на бізнесменів", — сказав він. Окремо глава держави пройшовся по своєму попереднику Петру Порошенку, зазначивши, що той став олігархом, а сам він таким ніколи не стане.

Притому власних звʼязків із фігурами на кшталт Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського Зеленський ніколи не цурався. Й ось тепер представив законопроект, покликаний обмежити вплив таких людей. Документ надісланий до Верховної Ради з позначкою "Невідкладний".

За тиждень до цього під час пресконференції президент, відповідаючи на питання Фокуса, підкреслив: "Ми вбиваємо вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на масмедіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, то вони зʼявляться в спеціальному реєстрі, і вони можуть втратити активи, які перебувають за кордоном".

В Офісі президента Фокусу розповіли, що законопроект про деолігархізацію — спільне дітище президента, уряду, парламенту й Антимонопольного комітету.

"Був також обмін думками з посольствами західних держав — тими, в кого сильне антимонопольне регулювання або які стикалися з проблемою обмеження впливу олігархів із країн колишнього СРСР", — уточнює Михайло Подоляк, радник керівника ОП. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначає, що президентський законопроект враховує практику антитрестівського законодавства США, хоча в експертів щодо цього великі сумніви.

Перший тимчасовий

Передбачається, що вирішувати, кого зараховувати до олігархів, буде РНБО за поданням Кабміну, члена Радбезу, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету. Тих, кому присвоять такий статус, внесуть до реєстру, заборонять фінансувати партії, брати участь у Великій приватизації, а публічних державних діячів зобовʼяжуть повідомляти про зустрічі з олігархами й теми розмов. Останнє поширюється зокрема на президента, главу парламенту, керівника ОП, премʼєр-міністра, народних депутатів, міністрів, генпрокурора, глав СБУ, Нацбанку, секретаря РНБО, директорів НАБУ, ДБР, Бюро економічної безпеки.

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Якщо ж держслужбовці спробують приховати факт зустрічі, їх чекає відповідальність. "Політична, дисциплінарна або ще якась. Це залежатиме від того, як продовжиться робота над законопроектом", — коментує Михайло Подоляк.

Один з авторів законопроекту, міністр юстиції Денис Малюська, зізнається, що якщо документ ухвалять, то не назавжди: "Законопроект про олігархів тимчасовий. Протягом періоду дії закону про олігархів будуть впроваджені цивілізовані механізми, такі ж, як на Заході". Йдеться про ухвалення закону про лобізм, посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету, заміну чиновників середньої ланки, які зараз вирішують питання енергетики, антимонопольного законодавства, а також проведення судової реформи.

Новий монстр

У політичному й експертному колах законопроект про деолігархізацію сприймають двояко. Незважаючи в цілому на критичні відгуки, багато хто проявляє нехай і популістське, але все ж бажання вирішити це питання.

Претензій до документа найбільше за розмитість його формулювань. Наприклад, незрозуміло, як довести участь олігархів у політичному житті та фінансування ним партій, адже безпосередньо українські товстосуми гроші нікому не дають. Це роблять підставні особи, часто нездатні пояснити, звідки у них десятки тисяч і навіть мільйони гривень для пожертвувань до фонду партій. До того ж подібним способом, наприклад, під час останніх парламентських виборів фінансувалася і партія Зеленського "Слуга народу" (СН).

Законопроект про олігархів тимчасовий міністр юстиції Денис Малюська

Радник керівника ОП Подоляк запевняє, що уточнення будуть: "Це як у будь-якому ціннісному протистоянні — не можна показувати відразу все, що в тебе є. Зараз отримаємо максимум протидії від олігархів і повʼязаних із ними політиків, а потім інституційно відреагуємо щодо всього спектру цієї протидії" .

У керівництві партії СН Фокусу на умовах анонімності розповідають, що їхні депутати обговорювати ініціативу президента не хочуть: "Всі залягли на дно і пішли шляхом "в очі — любов, за очі — війна". Тобто всередині фракції всі будуть його підтримувати, а в медіа — влаштовувати шабаш". Притому наш співрозмовник визнає, що поданий законопроект на закон не тягне і нагадує скоріше політичну декларацію, та ще й сумнівну з точки зору її конституційності.

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Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, взагалі вважає, що ініціатива президента нічого спільного з деолігархізацією не має, а її мета — вщипнути людей своєї команди, щоб ті боялися і не бігали до олігархів. Мовляв, останнім часом в ОП незадоволені, що народні депутати з урядущої партії стали занадто самостійними і відстоюють інтереси не "Слуги народу" та президента, а інших груп впливу.

"Не всі політики будуть моментально повідомляти про свої звʼязки з олігархами. Але за ними можуть стежити, хоча це й незаконно без рішення суду", — міркує Ступак. За його словами, розширювати повноваження РНБО до таких розмірів не можна, інакше цей орган дуже скоро перетягне на себе функції майже всіх інститутів країни, остаточно перетворившись на всесильного державного монстра.

"Ми з цим не згодні, — заперечує Подоляк. — Ніякої надмірності та ніяких надзвичайних повноважень. Та й що в цьому випадку може вважатися надповноваженнями? Констатація, що хтось олігарх, технічне ведення реєстру таких осіб? У цьому немає нічого, що можна називати з приставкою "над". А якщо ви вважаєте надмірним ухвалення рішень колегіальним конституційним органом, то це безпідставний страх. РНБО може діяти тільки на підставі й у рамках законів".

План Б

Хоча експерти кажуть, що за допомогою ініціативи Зеленського від олігархів не позбутися, представники цього клану заворушилися. Так, Рінат Ахметов заявив, що вважає себе не олігархом, а великим українським інвестором і роботодавцем. Зі свого боку Ігор Коломойський хоч і готовий опинитися в реєстрі олігархів, але тільки не в гордій самоті. Йому в компанію Мінʼюст обіцяє Петра Порошенка, в команді якого заявили: "Всі потуги ОП створити образ Порошенка як олігарха безпідставні й викликані лише бажанням Зеленського позбутися опозиції та побудувати в країні авторитарний режим". Його партія "Європейська солідарність" обіцяє підготувати альтернативний законопроект про олігархів. Ще одного товстосума, лідера "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука, президент вже списав в утиль, підкреслюючи, що кримінальні справи й арешт політика — яскравий приклад старту боротьби з олігархами.

Інших претендентів на звання олігарха влада не називає. Найближчим часом законопроект президента розглянуть в першому читанні. У "Слузі народу" впевнені, що голоси під цю справу будуть, але як скоро документ стане законом, прогнозувати не беруться. Є думка, що документ буде рекордсменом за кількістю запропонованих до другого читання правок. На цей випадок у Зеленського є план Б. Президент готовий винести законопроект на всеукраїнський референдум.