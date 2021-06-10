Под Зе-колпаком. Как воспринимают эксперты идею деолигархизации и в чем состоит план Б Зеленского

За два года руководства страной Владимир Зеленский прошел путь от попытки договориться с олигархами до желания лишить их этого статуса. Эксперты предрекают провал президентской инициативе, называя ее популизмом. Но у главы страны есть запасной вариант.

Впервые о борьбе с олигархами на законодательном уровне президент Владимир Зеленский заговорил в апреле.

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"Я предложил СНБО и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект. Такого в Украине еще не было, считаю, что это один из приоритетов — разработать фундаментальный законопроект о статусе олигархов: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", — сказал он. Отдельно глава государства прошелся по своему предшественнику Петру Порошенко, отметив, что тот стал олигархом, а сам он таковым никогда не станет.

Притом собственных связей с фигурами вроде Рината Ахметова и Игоря Коломойского Зеленский никогда не чурался. И вот теперь представил законопроект, призванный ограничить влияние таких людей. Документ направлен в Верховную Раду с пометкой "Неотложный".

За неделю до этого во время пресс-конференции президент, отвечая на вопрос Фокуса, подчеркнул: "Мы убиваем влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на массмедиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, то они появятся в специальном реестре, и они могут потерять активы, которые находятся за границей".

В Офисе президента Фокусу рассказали, что законопроект о деолигархизации — совместное детище президента, правительства, парламента и Антимонопольного комитета.

"Был также обмен мнениями с посольствами западных государств — теми, у кого сильное антимонопольное регулирование или которые сталкивались с проблемой ограничения влияния олигархов из стран бывшего СССР", — уточняет Михаил Подоляк, советник руководителя ОП. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что президентский законопроект учитывает практику антитрестовского законодательства США, хотя у экспертов на этот счет большие сомнения.

Первый временный

Предполагается, что решать, кого относить к олигархам, будет СНБО по представлению Кабмина, члена Совбеза, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Тех, кому присвоят такой статус, внесут в реестр, запретят финансировать партии, участвовать в Большой приватизации, а публичных госдеятелей обяжут сообщать о встречах с олигархами и темах разговора. Последнее распространяется в том числе на президента, главу парламента, руководителя ОП, премьер-министра, народных депутатов, министров, генпрокурора, глав СБУ, Нацбанка, секретаря СНБО, директоров НАБУ, ДБР, Бюро экономической безопасности.

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Если же госслужащие попытаются скрыть факт встречи, их ждет ответственность. "Политическая, дисциплинарная либо еще какая-то. Это будет зависеть от того, как продолжится работа над законопроектом", — комментирует Михаил Подоляк.

Один из авторов законопроекта, министр юстиции Денис Малюська, признается, что если документ примут, то не навсегда: "Законопроект об олигархах временный. В течение периода действия закона об олигархах будут внедрены цивилизованные механизмы, такие же, как на Западе". Речь идет о принятии закона о лоббизме, усилении институциональной способности Антимонопольного комитета, замене чиновников среднего звена, которые сейчас решают вопросы энергетики, антимонопольного законодательства, а также проведении судебной реформы.

Новый монстр

В политическом и экспертном кругах законопроект о деолигархизации воспринимают двояко. Несмотря в целом на критические отзывы, многие отмечают пусть и популистское, но все же желание решить этот вопрос.

Претензий к документу больше всего за размытость его формулировок. К примеру, непонятно, как доказать участие олигархов в политической жизни и финансировании им партий, ведь напрямую украинские толстосумы деньги никому не дают. Это делают подставные лица, часто не способные объяснить, откуда у них десятки тысяч и даже миллионы гривен для пожертвований в фонд партий. К тому же подобным способом, например, во время последних парламентских выборов финансировалась и партия Зеленского "Слуга народа" (СН).

Законопроект об олигархах временный министр юстиции Денис Малюська

Советник руководителя ОП Подоляк уверяет, что уточнения будут: "Это как в любом ценностном противостоянии — нельзя показывать сразу все, что у тебя есть. Сейчас получим максимум противодействия от олигархов и связанных с ними политиков, а потом институционально отреагируем по всему спектру этого противодействия".

В руководстве партии СН Фокусу на условиях анонимности рассказывают, что их депутаты обсуждать инициативу президента не хотят: "Все залегли на дно и пошли по пути "в глаза — любовь, за глаза — война". То есть внутри фракции все будут его поддерживать, а в медиа — устраивать шабаш". Притом наш собеседник признает, что представленный законопроект на закон не тянет и напоминает скорее политическую декларацию, да еще и сомнительную с точки зрения ее конституционности.

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Иван Ступак, эксперт Украинского института будущего, вообще считает, что инициатива президента ничего общего с деолигархизацией не имеет, а ее цель — ущипнуть людей своей команды, чтобы те боялись и не бегали к олигархам. Дескать, в последнее время в ОП недовольны, что народные депутаты из правящей партии стали слишком самостоятельными и отстаивают интересы не "Слуги народа" и президента, а других групп влияния.

"Не все политики будут моментально сообщать о своих связях с олигархами. Но за ними могут следить, хотя это и незаконно без решения суда", — рассуждает Ступак. По его словам, расширять полномочия СНБО до таких размеров нельзя, иначе этот орган очень скоро перетянет на себя функции чуть ли не всех институтов страны, окончательно превратившись во всесильного государственного монстра.

"Мы с этим не согласны, — отрицает Подоляк. — Никакой чрезмерности и никаких чрезвычайных полномочий. Да и что в данном случае может считаться сверхполномочиями? Констатация, что кто-то олигарх, техническое ведение реестра таких лиц? В этом нет ничего, что можно называть с приставкой "сверх". А если вы считаете чрезмерным принятие решений коллегиальным конституционным органом, то это беспочвенный страх. СНБО может действовать только на основании и в рамках законов".

План Б

Хотя эксперты говорят, что с помощью инициативы Зеленского от олигархов не избавиться, представители этого клана зашевелились. Так, Ринат Ахметов заявил, что считает себя не олигархом, а крупным украинским инвестором и работодателем. В свою очередь Игорь Коломойский хоть и готов оказаться в реестре олигархов, но только не в гордом одиночестве. Ему в компанию Минюст обещает Петра Порошенко, в команде которого заявили: "Все потуги ОП создать образ Порошенко как олигарха безосновательны и вызваны лишь желанием Зеленского избавиться от оппозиции и построить в стране авторитарный режим". Его партия "Европейская солидарность" обещает подготовить альтернативный законопроект об олигархах. Еще одного толстосума, лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, президент уже списал в утиль, подчеркивая, что уголовные дела и арест политика — яркий пример старта борьбы с олигархами.

Других претендентов на звание олигарха власть не называет. В ближайшее время законопроект президента рассмотрят в первом чтении. В "Слуге народа" уверены, что голоса под это дело будут, но как скоро документ станет законом, прогнозировать не берутся. Есть мнение, что документ будет рекордсменом по количеству предложенных ко второму чтению правок. На этот случай у Зеленского есть план Б. Президент готов вынести законопроект на всеукраинский референдум.