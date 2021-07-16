В Украине запустят "систему мониторинга олигархов", - СНБО

Секретарь ведомства Алексей Данилов утверждает, что разработанная система "будет для всех понятной" и "все будут понимать как она работает".

К 7 сентября в Украине должна появиться "система для мониторинга лиц, которых мы привыкли называть олигархами". Ее разработкой займутся аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Служба безопасности Украины (СБУ) и Антимонопольный комитет по поручению президента Владимира Зеленского и СНБО.

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Об этом 16 июля во время общения с прессой сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заверил, что эта система "будет для всех понятной" и "все будут понимать что именно она мониторит".

"И к 7 сентября, до начала открытия новой сессии Верховной Рады и рассмотрения законопроекта об олигархах во втором чтении, она должна быть готова. Мы должны будем вам ее представить", — отметил Данилов.

[ + – ] Брифинг по результатам заседания СНБО - 16.07.2021

Напомним, 1 июля законопроект Зеленского об олигархах был принят Верховной Радой в первом чтении. "За" проголосовали 275 нардепов. Фокус рассказывал, что будет запрещено попавшим в реестр лицам, если законопроект примут и во втором чтении.

Также Фокус пообщался касательно этой темы с экспертами и узнал, что они думают о борьбе Зеленского с олигархами.