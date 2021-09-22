Замах на Сергія Шефіра: хто передає "привіт" Зеленському. Версії

"Привіт Зеленському" — одна з основних версій, яку обговорюють в команді президента після замаху на його близького друга і першого помічника Сергія Шефіра. Фокус розбирався, хто і навіщо міг подати главі держави такий сигнал.

22 вересня невідомі біля села Лісники (Київська область) обстріляли машину першого помічника президента України Сергія Шефіра. Водій отримав три вогнепальні поранення, його відвезли в лікарню. На місці працюють правоохоронці. Сам Шефір відбувся переляком і зараз, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, знаходиться в безпечному місці.

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Замах на Шефіра — це послання президенту?

Перший помічник президента України, директор і засновник "Студії Квартал-95" Сергій Шефір — не публічна і не конфліктна людина, кажуть в оточенні президента, розмірковуючи над тим, чому вранці 22 вересня бізнесмен ледве не став жертвою кілерів.

"Він дуже дипломатична людина, у нього конфліктів — навіть щоб хтось голос підвищив — я не знаю. Він знаходить спільну мову з усіма. Тому я вважаю, що це (замах на Шефіра) послання президенту", — висловив свої припущення про те, що трапилося, глава фракції СН Давид Арахамія під час брифінгу.

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За версією політика, "привіти" команді Зеленського та президенту особисто могли надіслати контрабандисти і кримінальні авторитети, проти яких рішенням РНБО кілька місяців тому ввели санкції. Також попередження могли передати напередодні "великих рішучих змін із боротьби з політичним впливом великих фінансово-промислових груп", продовжує Арахамія, маючи на увазі, що готується у Верховній Раді до розгляду в другому читанні закон про олігархів, що викликає багато невдоволення з боку різних груп впливу.

За словами Арахамії, Шефір був дуже "легкою мішенню", оскільки часто пересувається без водія, у нього немає охорони.

Близький до Офісу президента політолог Володимир Фесенко говорить Фокусу, що подібні методи "розправи" з небажаними фігурами використовують або представники криміналу в своїх розбираннях, або політики, або спецслужби.

[ + – ] Колеги по фракції кажуть, що Сергій Шефір часто пересувається без водія, у нього немає охорони Фото: УНИАН

"Я не схильний підтримувати версії про те, що це конфлікт усередині команди. Апаратний конфлікт вирішується апаратними методами. Версію про те, що це попередження президенту та його оточенню, я вважаю найбільш реальною", — зазначає Фесенко. Це попередження в світлі політики деолігархізації і спроб президента зламати систему, яка склалася в політиці за останні 30 років.

"Сигнал такий — наступним можеш бути ти", — продовжує експерт.

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Закон про олігархів — одна з причин, чому президенту надсилають сигнали, каже Фесенко. Якби "привіти" слали безпосередньо ті, хто незадоволений тільки деолігархізацією, удар би наносили по інших людях, адже Шефір не пов'язаний, за словами експерта, з підготовкою законопроєкту.

Постріли у Шефіра — спроба зруйнувати команду?

Ще одна версія, чому стріляли в машину Шефіра — спроба емоційно дестабілізувати команду Зеленського, спровокувати взаємну недовіру. Якщо така комбінація мається на увазі, причетними до її реалізації могли бути спецслужби, зокрема російські.

Сам Володимир Зеленський відреагував на замах близького друга рішучими словами про те, що ні команду, ні його самого такими діями не залякати.

"Я в Нью-Йорку, 6 ранку. Дві години тому розстріляли автомобіль мого першого помічника і, що більш важливо — мого близького друга Сергія Шефіра. Сергій живий, водій, на жаль, поранений, у лікарні. Вважають, що це замах на вбивство. Хто за цим стоїть — не знаю. Може, внутрішні сили, може, зовнішні. Передавати мені привіт пострілами з лісу в авто мого друга — це слабкість. Відповідь буде сильною. На згуртованість нашої команди і на той курс, який я вибрав — це не вплине", — записав президент відеозвернення у себе в Instagram.

[ + – ] Володимир Зеленський: "Передавати мені привіт пострілами з лісу в авто мого друга — це слабкість. Відповідь буде сильною"

Постріли в авто Шефіра — не інсценування

Робити висновки про те, хто і з яких причин зазіхав на Сергій Шефіра поки зарано, говорить Фокусу політолог Петро Олещук.

"Соціальні мережі забиті доморощеними Шерлоками Голмсами, які вже встановили підозрюваних і мотиви. Причини можуть бути найрізноманітніші, зокрема не пов'язані із Зеленським. Наприклад, бізнес-розбирання. Також, звертаю увагу, — це перший інцидент після відставки міністра МВС Арсена Авакова. У сторонніх спостерігачів може скластися враження, що істотно падає правопорядок у країні після відставки колишнього міністра", — говорить Фокусу експерт.

[ + – ] За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, автоматна черга прошила весь автомобіль Шефіра Фото: Facebook Ирины Венедиктовой

Привабливою для опозиційних політиків може бути версія про інсценування замаху. Експерти вважають, що міркувати над цією темою можна, але навряд чи хтось у команді президента спланував подібний хід конем. Щоб влаштувати постановний замах на близьких до Володимира Зеленського осіб, потрібні свої люди в спецслужбі.

"За моїми даними, таких фахівців у команді президента немає. Хоча Баканов очолює два роки СБУ, він номінальний керівник, — міркує експерт. — Можна про (Андрія) Єрмака щось сказати, але він давно показує, що добре грає в апаратні ігри та розв'язує конфлікти через свою близькість до президента".

До того ж підстав для постановного замаху на Шефіра немає.

"Об'єктивно кажучи, чому Шефір? Його знає дуже обмежене коло людей, які зацікавлені в політиці. Понад 90% українцям прізвище Шефіра ні про що не говорить. Якщо хотіли постановку, вибрали б більш відому людину", — резюмує Петро Олещук.