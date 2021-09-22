У Черкасах чоловік у формі з написом "СБУ" застрелив місцевого бізнесмена (фото)

Стрілянина сталася в одному з кафе, неподалік від будівель міськради й ОДА. Нападник утік із місця події, в зв'язку з чим оголошений план "Сирена".

У середу, 22 вересня, в одному з кафе Черкас невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої кілька людей отримали вогнепальні поранення. Одним із них виявився місцевий бізнесмен Михайло Козлов, який згодом помер у лікарні. Про це повідомляє місцевий телеканал "Антена".

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За даними журналістів, інцидент стався приблизно о 10 ранку в кафе "Львівська майстерня шоколаду", розташованому в 20 метрах від будівлі Черкаської обласної державної адміністрації та в 100 метрах від будівлі міської ради. Видання з посиланням на очевидців повідомляє, що в момент стрілянини в кафе знаходилися приблизно 15 осіб "спортивної зовнішності", а біля входу стояли кілька позашляховиків.

[ + – ] Місце вбивства Козлова

Як повідомив головний редактор телеканалу Валерій Воротник, унаслідок нападу поранення отримали кілька людей, а сам інцидент стався під час засідання черкаського виконкому.

Після події нападники втекли з місця події. "Українська правда" з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка повідомила, що злочинці (при цьому за даними поліції нападник був один — ред.) були одягнені в чорну форму з написом "СБУ". Зі свого боку спікерка Черкаської Нацполіції уточнила, що потерпілий був всього один.

Очевидці розповіли журналістам "Антени", що пораненого, який знаходився в критичному стані, з кафе винесли його товариші, поклали його на заднє сидіння позашляховика і поїхали на великій швидкості.

Після прибуття на місце стрілянини медики швидкої допомоги не знайшли там потерпілого. Через деякий час стало відомо, що поранений помер у реанімації. За інформацією телеканалу "Антена", убитим виявився 44-річний бізнесмен Михайло Козлов.

Журналісти з посиланням на власні джерела також розповіли, що кафе, де сталася стрілянина, є місцем зустрічі "бригади Козлова", представники щоранку проводять час у кафе за ранковою кавою, що, за словами ЗМІ, "дратувало попередніх керівників ОДА".

"Колишні працівники спецслужб не могли зрозуміти, чому під їхніми вікнами щодня збираються представники ОЗУ", — йдеться в публікації.

Убивство бізнесмена в Черкасах — хто такий Михайло Козлов

Видання "Про все" стверджує, що Козлов був засновником громадської організації "Організований захист громадян" (ОЗГ) і співзасновником охоронної фірми "Сталь". Журналісти з посиланням на власні джерела повідомили, що загиблий був причетний до кримінальної діяльності й раніше був судимий за тяжкі злочини, зокрема й за вимагання.

Також ЗМІ повідомляє, що в серпні 2020 року співробітники Служби безпеки України перевіряли Козлова на предмет причетності до тероризму — тоді його тимчасово затримали всередині кафе, де він сьогодні й загинув. Перевірки торкнулися й ОЗГ, засновником якої він був.

Вбивство бізнесмена в Черкасах — версія поліції

За словами правоохоронців, стрілянину з невстановленої автоматичної зброї відкрив один невідомий чоловік. Після цього нападник зник із місця події на автомобілі Skoda. У зв'язку з цим у місті був введений план "Сирена", місцезнаходження ймовірного вбивці поки невідомо.

Також поліцейські стверджують, що загиблим був підприємець, проте не уточнюють його імені.

Через деякий час правоохоронці знайшли в Черкасах автомобіль, на якому ймовірно і зник зловмисник. Машина виявилася повністю згоріла. В її салоні була знайдена зброя.

[ + – ] Кадри слідчих дій

Поліцейські вже почали розслідування за п. 11, п. 12 частини 2 статті 15 (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, вранці в середу, 22 вересня, під Києвом невідомі обстріляли машину першого помічника президента України Сергія Шефіра. Унаслідок постраждав водій.

Сам глава держави Володимир Зеленський заявив, що стрілянина є проявом "слабкості" а відповідь на інцидент буде "сильною".

Фокус розбирався, які є версії обстрілу автомобіля Шефіра.