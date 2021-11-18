У Миколаєві застрелили місцевого бізнесмена, поліція запровадила в місті спецоперацію (фото)

Вбивця чекав на жертву у дворі будинку. Підприємець займався вирощуванням ягід і міг стосуватися будівельного бізнесу.

У середу, 17 листопада, у Миколаєві невідомі застрелили місцевого бізнесмена Ігоря Пліндика, ще одна людина отримала поранення. Поліція розшукує чоловіка та жінку віком близько 30 років, які могли скоїти злочин. Про це повідомляє портал "Преступности. нет".

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Городяни звернулися до поліції близько 20:15 з повідомленням про те, що у дворі будинку, розташованого на вулиці Сінній, було чути постріли. За словами пресслужби поліції, правоохоронці, які прибули на місце події, виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також постраждав ще один чоловік, після інциденту медики надали йому допомогу. Судячи з повідомлення правоохоронців, йдеться про потерпілого чоловіка.

Як інформує видання "Новини N", покійний приїхав на автомобілі Audi разом із дівчиною у двір будинку, де на них міг чекати злочинець. Після того, як у чоловіка вистрілили, постраждалий спробував втекти, але зловмисникові вдалося наздогнати бізнесмена та вбити його. При цьому дівчина, за даними журналістів, не постраждала. На автомобілі на лівих задніх дверях залишилися сліди, ймовірно, від великого дробу.

В одному із дворів біля місця злочину поліцейські знайшли мисливську рушницю з плямами крові. Експерти встановлюють, чи з цієї зброї було скоєно вбивство. Правоохоронці запровадили в Миколаєві спеціальну поліцейську операцію.

За даними журналістів, убитим виявився 51-річний бізнесмен Ігор Пліндик, з яким пов'язані кілька компаній.

"Сан Рівер" (співзасновник та директор)

Основний вид діяльності — вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та чагарників

"Термінал А" (керівник)

Компанія спеціалізується на гуртовій торгівлі овочами та фруктами. Належить людині на ім'я Олександр Нешкуренко.

"Арт-Лінія" (бенефіціар та керівник)

Надає консультації з питань комерційної діяльності та управління. За даними журналістів, у 2011 році ця фірма займалася газифікацією села Зайчівське (Миколаївська обл.). "Арт-Лінія" фігурує у судовому розгляді. Згідно з ним, компанія скористалася послугами субпідрядника ПАТ "Миколаївгаз" для прокладання газопроводу, проте не розрахувалася за роботи в повному обсязі. У результаті Господарський суд ухвалив стягнути з фірми Пліндика близько 320 тисяч грн на користь "Миколаївгазу".

Крім цього, за даними порталу, Пліндик був співзасновником "Миколаївської торгової компанії", яка спеціалізувалась на продажу зерна та кормів. Компанія припинила діяльність у 2011 році. Водночас журналісти стверджують, що бізнесмен міг також бути причетним до будівельного бізнесу.

Також журналісти з посиланням на реєстр судових рішень зазначили, що в червні цього року Пліндик постраждав у ДТП, у ході якої водій Volvo в'їхала в його Audi A5.

Нагадаємо, нещодавно в одному з черкаських кафе невідомим чоловіком було застрелено бізнесмена Михайла Козлова. За даними журналістів, убитий міг мати відношення до кримінальної діяльності.

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