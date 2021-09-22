Вбивство бізнесмена в Черкасах: з'явилися кадри з камер відеоспостереження

На них зображено чоловіка у чорній формі зі зброєю, який забігає в кафе, стріляє і тікає з місця злочину.

У мережі з'явилося зняте камерами спостереження відео, на якому відображено момент вбивства бізнесмена Михайла Козлова в кафе в Черкасах. Відповідними кадрами поділився телеграм-канал News Cherkassy.

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Судячи з відеозапису, з вулиці в зал кафе забігає чоловік у повністю чорному одязі, кепці та балаклаві, робить постріли в чоловіка, який зайшов до закладу перед цим (одягнений у кепку, куртку та сині джинси). Потерпілий, який, судячи з кадрів, і є бізнесменом Михайлом Козловим, падає на землю, після чого зловмисник втікає з місця злочину.

[ + – ] Момент вбивства Козлова в кафе

Той же момент, але з іншого ракурсу, відображений на іншому відео, опублікованому на YouTube-каналі користувача Дениса Колосова, який назвав себе другом загиблого.

[ + – ] Момент вбивства Козлова

У свою чергу УНІАН опублікував кадри, на яких можна побачити, як той самий чоловік, який на попередньому відео впав після пострілів, стоїть поряд із компанією чоловіків біля закладу. Як тільки ймовірний бізнесмен заходить у кафе, з-за рогу вибігає той самий зловмисник, який влаштував стрілянину, і погрожує зброєю компанії, які залишилася на вулиці. У відповідь вони піднімають руки вгору і вільно пропускають людину в чорному.

[ + – ] Кадр із відео

Нагадаємо, інцидент стався о 10 ранку в середу, 22 вересня, в черкаському кафе неподалік від міської ради та обласної державної адміністрації. Козлов помер від отриманих поранень в реанімації. За словами Антона Геращенка, стрілок був одягнений у форму з написом "СБУ". Пізніше правоохоронці виявили спалений автомобіль, на якому вбивця міг втекти з місця злочину.

За даними черкаських ЗМІ, Михайло Козлов був причетний до кримінальної діяльності і раніше був судимий за тяжкі злочини, в тому числі й за вимагання. Також він був засновником громадської організації "Організований захист громадян" (ОЗГ) та охоронної фірми "Сталь".

Також Фокус писав про те, що 22 вересня невідомий розстріляв автомобіль, у якому їхав перший помічник президента України Сергій Шефір.