Убийство бизнесмена в Черкассах: появились кадры с камер видеонаблюдения

На них изображен мужчина в черной форме с оружием, который забегает в кафе, стреляет и скрывается с места преступления.

В сети появилось снятое камерами наблюдения видео, на котором запечатлен момент убийства бизнесмена Михаила Козлова в кафе в Черкассах. Соответствующими кадрами поделился телеграм-канал News Cherkassy.

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Судя по видеозаписи, с улицы в зал кафе забегает мужчина в полностью черной одежде, кепке и балаклаве делает выстрелы в мужчину, который зашел в заведение перед этим (одетый в кепку, куртку и синие джинсы). Пострадавший, который, судя по кадрам, и является бизнесменом Михаилом Козловым, падает на землю, после чего злоумышленник сбегает с места преступления.

[ + – ] Момент убийства Козлова в кафе

Тот же момент, но с другого ракурса, запечатлен на другом видео, опубликованном на YouTube-канале пользователя Дениса Колосова, который назвал себя другом погибшего.

[ + – ] Момент убийства Козлова

В свою очередь УНИАН опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как тот же человек, который на предыдущем видео упал после выстрелов, стоит рядом с компанией мужчин возле заведения. Как только предполагаемый бизнесмен заходит в кафе, из-за угла выбегает тот самый злоумышленник, устроивший стрельбу, и грозит оставшейся на улице компании оружием. В ответ они поднимают руки в вверх и свободно пропускают человека в черном.

[ + – ] Кадр из видео

Напомним, инцидент произошел в 10 утра в среду, 22 сентября в черкасском кафе неподалеку от городского совета и областной государственной администрации. Козлов скончался от полученных ранений в реанимации. По словам Антона Геращенко, стрелок был одет в форму с надписью "СБУ". Позже правоохранители обнаружили сожженный автомобиль, на котором убийца мог скрыться с места преступления.

По данным черкасских СМИ, Михаил Козлов был причастен к криминальной деятельности и ранее был судим за тяжкие преступления, в том числе и за вымогательство. Также он являлся учредителем общественной организации "Организованная защита граждан" (ОЗГ) и охранной фирмы "Сталь".

Также Фокус писал о том, что 22 сентября неизвестный расстрелял автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир.