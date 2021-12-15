Американка заказала убийство мужа на сайте для профилактики сетевой безграмотности

Теперь незадачливой заказчице грозит 9 лет тюрьмы

Женщина обратилась за услугами по поиску наемного убийцы на сайт, оказавшийся фейковым. Создатель ресурса проинформировал полицию, которая задержала заказчицу. Сейчас она признала свою вину и ожидает приговор суда. Об этом сообщил CNN.

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Уроженка штата Мичиган по имени Венди Уэйн захотела убить своего бывшего мужа еще летом 2020 года. Для этого 52-летняя женщина решила подыскать "киллера" в сети. Ее внимание привлек сайт по найму убийц, оформленный по всем правилам сетевого маркетинга. На ресурсе Rent-A-Hitman предлагались разные способы убийств, присутствовали благодарные отзывы клиентов и рекламировались услуги 18 тысяч оперативников, действующих по всей стране.

Женщина заполнила анкету на сайте и вскоре с ней связался консультант, пообещавший решить проблему. Американка осталась весьма довольна сервисом.

"Это как-то странно, что ваша компания не находится в даркнете. Я предпочитаю не попадать в тюрьму. Спасибо за ваше время", — написала она в переписке, которая оказалась в распоряжении CNN. За ликвидацию своего бывшего супруга заказчица предложила 5 тысяч долларов.

Однако, к разочарованию Венди, оказалось, что сайт фейковый, и его автор передает информацию о клиентах полиции. Создатель ресурса, Боб Иннес,выступал в роли консультанта в разговоре с женщиной. Он позиционирует свое творение как "сайт-шутку, который некоторые люди, к сожалению, неосознанно воспринимают всерьез". Он создал его с друзьями еще в 2005 году, когда учился на программиста. Позже они демонстрировали его как пособие по кибербезопасности и сетевой безграмотности.

Со слов Инесса, на сайте есть множество подсказок, которые говорят о его фейковости. 18 тысяч "оперативников" — это количество правоохранителей во всей стране. А внизу на сайте есть ссылка, которая направляет пользователей в центр жалоб ФБР на преступления в интернете. Боб также оставил ссылку на фейковый закон о защите киллеров.

Несмотря на это, в 2010 году на почту Инессу пришло письмо от жительницы Канады по имени Хелен. Она хотела убить трех членов семьи.

"Это был действительно первый случай, когда мне открылись глаза. Сайт за 9,2 доллара только что предотвратил три убийства… Так что это был случай, с которого все началось", — рассказывает программист.

Иннес передал сообщение полицейским, и Хелен была арестована. С тех пор с помощью сайта удалось предотвратить 150 убийств. Любой запрос, который кажется Инессу подозрительным, он отправляет в правоохранительные органы.

Так случилось и в случае с Венди Уэйн, намеревающейся покончить со своим бывшим мужем. Она встретилась с полицейским, который представился киллером. Женщина передала "убийце" домашний и рабочий адреса мужчины, график работы и 200 долларов на транспортные расходы. Ее задержали, а в ноябре 2021 года она признала свою вину. Приговор по делу должны объявить в январе 2022 года, женщине грозит до 9 лет тюрьмы.

Ранее Фокус сообщал о задержании киллера в Днепре, который готовил покушение на депутата облсовета.

Также Фокус рассказал о группе украинских киллеров, приехавших в Швецию для исполнения заказного убийства.