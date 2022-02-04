Примушував вчитися ходити: під Донецьком чоловік убив 3-річну дитину з інвалідністю (відео)
Заява до поліції надійшла від бабусі дитини, яка розповіла, що в неї зник маленький онук.
У Кураховому Донецької області чоловік убив і закопав у землю трирічну дитину, яка з народження мала інвалідність і самостійно не могла ходити. Дитина жила в багатодітній неблагополучній сім'ї, яка перебувала на обліку в органах опіки. І мати, і вітчим вживають наркотики, повідомляють у Національній поліції Донецької області.
Після прибуття у квартиру сім'ї, мати дитини так і не могла пояснити, де її син. Правоохоронці перевірили усі версії жінки, але дитину так і не знайшли. За кілька годин оперативники встановили, що дитину вбили понад тиждень тому.
Як повідомляють у прокуратурі Донецької області, у ніч із 23 на 24 січня зловмисник узяв дитину з інвалідністю і намагався змусити ходити. Під час "занять" дитина почала плакати, після чого чоловік сильно побив малюка. Від численних ударів і травм хлопчик помер. Вранці наступного дня підозрюваний помістив тіло малюка в сумку і відніс на занедбану ділянку за два кілометри від будинку, де й закопав. Про зникнення дитини стало відомо лише 2 лютого.
Зловмисник намагався ввести слідство в оману, доводячи, що дитина померла своєю смертю, а він її в такий спосіб поховав. Судово-медичною експертизою встановлено, що дитина померла від травми голови з крововиливом. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Мати покійної дитини мала п'ятеро дітей, двоє з яких живуть з бабусею в іншому місті. Вона вже раніше притягувалась до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Двох молодших дівчаток вилучили відповідними службами. Вирішується питання позбавлення матері батьківських прав.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в США поліцейський убив дівчинку, стріляючи в злочинця. Одна з куль пробила стіну і потрапила в дитину.