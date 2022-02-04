Примушував вчитися ходити: під Донецьком чоловік убив 3-річну дитину з інвалідністю (відео)

Заява до поліції надійшла від бабусі дитини, яка розповіла, що в неї зник маленький онук.

У Кураховому Донецької області чоловік убив і закопав у землю трирічну дитину, яка з народження мала інвалідність і самостійно не могла ходити. Дитина жила в багатодітній неблагополучній сім'ї, яка перебувала на обліку в органах опіки. І мати, і вітчим вживають наркотики, повідомляють у Національній поліції Донецької області.

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Після прибуття у квартиру сім'ї, мати дитини так і не могла пояснити, де її син. Правоохоронці перевірили усі версії жінки, але дитину так і не знайшли. За кілька годин оперативники встановили, що дитину вбили понад тиждень тому.

Як повідомляють у прокуратурі Донецької області, у ніч із 23 на 24 січня зловмисник узяв дитину з інвалідністю і намагався змусити ходити. Під час "занять" дитина почала плакати, після чого чоловік сильно побив малюка. Від численних ударів і травм хлопчик помер. Вранці наступного дня підозрюваний помістив тіло малюка в сумку і відніс на занедбану ділянку за два кілометри від будинку, де й закопав. Про зникнення дитини стало відомо лише 2 лютого.

[ + – ] У Кураховому 29-річний вітчим убив дитину з інвалідністю. Фото: Національна поліція

Зловмисник намагався ввести слідство в оману, доводячи, що дитина померла своєю смертю, а він її в такий спосіб поховав. Судово-медичною експертизою встановлено, що дитина померла від травми голови з крововиливом. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Мати покійної дитини мала п'ятеро дітей, двоє з яких живуть з бабусею в іншому місті. Вона вже раніше притягувалась до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Двох молодших дівчаток вилучили відповідними службами. Вирішується питання позбавлення матері батьківських прав.

[ + – ] На Донеччині вітчим убив дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в США поліцейський убив дівчинку, стріляючи в злочинця. Одна з куль пробила стіну і потрапила в дитину.