Викинула з 5-го поверху: на Київщині мати вбила 2-місячного хлопчика (фото)

Трагедія сталася у місті Вишневе. Правоохоронці припускають, що у 29-річної матері була післяпологова депресія, а за вбивство дитини їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Мати викинула немовля з 5 поверху. Від отриманих трав 2-місячний хлопчик загинув. Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов 22 березня у Telegram-каналі повідомив подробиці.

Подію зафіксували в одній з багатоповерхівок у Вишневому. Жінка, за нез'ясованих обставин, викинула дитину. Бригада швидкої допомоги, що прибула на місце події госпіталізувала малюка до найближчого закладу, але врятувати його не вдалося.

Генерал поліції зазначив, що наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці не виключають, що у 29-річної матері була післяпологова депресія.

Співробітники правоохоронних структур розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство малолітньої дитини). Санкція відповідної статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві чоловік погрожував викинути з балкона свою 3-місячну доньку. Сусіди заявили поліцейським, що громадянин поводив себе неадекватно та викликали правоохоронців. Після прибуття на місце події патрульні встановили, що на балконі першого поверху багатоповерхового будинку чоловік тримає на руках немовля та погрожує його викинути. Представники соціальної служби згодом забрали дитину.

Також відомо, у населеному пункті Курахове Донецької області чоловік убив трирічну дитину, яка з народження мала інвалідність і самостійно не могла ходити. Дитина жила в багатодітній неблагополучній сім'ї, яка перебувала на обліку в органах опіки. Вбивця закопав хлопчика у землю на ділянці за два кілометри від будинку.