У Києві чоловік погрожував викинути з балкона свою 3-місячну доньку (фото, відео)

Про неадекватну поведінку батька малечі в поліцію заявили сусіди. Після інциденту міська соцслужба має намір забрати дитину з сім'ї.

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У середу, 8 лютого, до поліції Києва звернулося кілька місцевих жителів, які розповіли, що на вулиці Якуба Коласа (Святошинський район міста) на балконі першого поверху багатоповерхового будинку чоловік тримає на руках немовля та погрожує його викинути. Про це повідомляється на офіційному сайті ГУ Нацполіції у столиці.

За вказаною адресою одразу ж виїхали патрульні поліцейські, лікарі, співробітники ювенальних органів та працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству.

На місці правоохоронці за підтримки сусідів, що зібралися, змогли забрати новонароджену дівчинку у чоловіка і передали її лікарям.

[ + – ] Дитину передали лікарям, вона не постраждала

За даними Нацполіції, малеча не постраждала. Однак чоловік продовжував поводитися агресивно.

Ювенальна поліція спільно з працівниками служби у справах дітей та сім'ї прийняли рішення про вилучення 3-місячної дівчинки із сім'ї. Наразі дитина перебуває під наглядом медиків.

Співробітники правоохоронних органів здійснюють необхідні слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.

В інтернеті з'явилося відео з місця події.

Нагадаємо, 8 лютого мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Німеччина передала українській столиці сім нових патрульних машин для поліції. Також місто отримало чотири автомобілі FIAT DOBLO VW CADDY від Мюнхена, які комунальники "Київзеленбуду" використовуватимуть для догляду за київськими парками та скверами.