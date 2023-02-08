В Киеве мужчина угрожал выбросить с балкона свою 3-месячную дочку (фото, видео)

О неадекватном поведении отца малышки в полицию заявили соседи. После произошедшего инцидента городская соцслужба намерена забрать ребенка из семьи.

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В среду, 8 февраля, в полицию Киева обратилось несколько местных жителей, рассказавших, что на улице Якуба Коласа (Святошинский район города) на балконе первого этажа многоэтажного дома мужчина держит на руках младенца и угрожает его выбросить. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ Нацполиции в столице.

По указанному адресу сразу же выехали патрульные полицейские, врачи, сотрудники ювенальных органов и работники мобильной группы по противодействию домашнему насилию.

На месте правоохранители при поддержке собравшихся соседей смогли забрать новорожденную девочку у мужчины и передали ее врачам.

[ + – ] Малышку передали врачам, она не пострадала

По данным Нацполиции, малышка не пострадала. Однако мужчина продолжал вести себя агрессивно.

Ювенальная полиция совместно с работниками службы по делам детей и семьи приняли решение об изъятии 3-месячной девочки из семьи. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

В интернете появилось видео с места происшествия.

Напомним, 8 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Германия передала украинской столице семь новых патрульных машин для полиции. Также город получил четыре автомобиля FIAT DOBLO VW CADDY от Мюнхена, которые будут использоваться коммунальщиками "Киевзеленстроя" для ухода за киевскими парками и скверами.