Германия передала Киеву семь новых патрульных машин для полиции, — мэр (видео)

Автомобили передали украинской столице представители власти федеральной земли Бавария. Еще четыре машины передали коммунальщикам Киева из города-побратима Мюнхена.

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Патрульная полиция Киева получила семь новых автомобилей Volkswagen Transporter. Об этом 8 февраля сообщил городской голова Виталий Кличко в своих соцсетях.

"Эти авто Киеву передало Министерство внутренних дел, спорта и интеграции Федеральной земли Бавария. Автомобили оборудованы специально для нужд патрульной полиции, имеют все необходимое для эффективного выполнения служебных задач полицейскими", — рассказал Виталий Кличко.

Также столица получила четыре современных автомобиля FIAT DOBLO VW CADDY от города-побратима Мюнхена. Автомобили будут использоваться коммунальщиками "Киевзеленстроя" для ухода за киевскими парками и скверами.

Кроме того, город получил микроавтобус MERCEDES SPRINTER. Уже скоро он заступит на боевое дежурство в КАРС "Киевская служба спасения".

[ + – ] Виталий Кличко получил машины для Киева от зарубежных партнеров.

"Также сегодня предприятию "Киевтеплоэнерго" передали восемь мощных генераторов от датских партнеров — города-побратима Оденсе. Их установят в котельных, чтобы обеспечить теплоснабжение в доме киевлян во время отключения электроэнергии", — добавил городской голова.

Напомним, в Киеве продолжается дерусификация. Как писал ранее Фокус, 8 февраля в 16:00 должны снести памятник советскому герою Валерию Чкалову. В настоящее время он обнесен ограждением и украшен объявлением о запланированном демонтаже. 9 февраля должны снести еще один столичный памятник — российскому генералу Николаю Ватутину.

Также Фокус анализировал данные исследования Украинской торговой гильдии, связанные с посещаемостью магазинов. В торговых центрах Киева посещаемость упала почти на 40%. Меньше всего посетителей было в первом квартале прошлого года, что стало историческим минимумом и основной причиной закрытия ТРЦ.