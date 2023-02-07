В ТРЦ Киева на 39% упала посещаемость за военный год: подробная статистика

Горожанам перестал быть интересен шоппинг, о чем свидетельствуют данные исследования Украинской торговой гильдии. Посещаемость магазинов упала до исторического минимума.

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В Киеве после начала полномасштабной войны посещаемость торгово-развлекательных центров упала на 39%. Об этом свидетельствуют расчеты Forbes на основе данных Украинской торговой гильдии (UTG).

Ниже всего, ожидаемо, посещаемость торговых центров была в первом квартале прошлого года, когда показатель составил 291 человек на 1000 кв.м. общей площади. Это стало историческим минимумом, и главной причиной назвали то, что они были физически закрыты.

В начале апреля Вооруженным силам Украины удалось вытеснить российские оккупационные войска из области, и объекты начали открываться. River Mall запустился в апреле, Lavina Mall – в мае, в июне заработал даже частично разрушенный Retroville, а 22 ноября работу возобновила Ocean Plaza.

По состоянию на февраль 2023 года посещаемость достигла 362 человека на 1000 кв.м, однако в аналогичный период прошлого года показатель был на 28% выше.

Примечательно, что даже во время пандемии коронавируса цифры были незначительно выше, нежели сейчас. Показатель к началу 2022 снизился с 687 человек до 506 – на 1000 кв.м.

Напомним, что 22 ноября в Киеве снова заработал ТРЦ Ocean Plaza. Он был закрыт на протяжении 9 месяцев из-за полномасштабной войны. Работают снова магазины, фудкорты, рестораны и кинотеатр Cinema Citi.

Также 16 сентября появилась информация, что в Киеве продадут на аукционе ТРЦ "Магелан". Продать его хотели вместе с другими активами МР Банка (бывший "Сбербанк", дочь российского банка), который ликвидировал Фонд гарантирования вкладов физлиц.