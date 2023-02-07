У ТРЦ Києва на 39% впала відвідуваність за воєнний рік: детальна статистика

Містянам перестав бути цікавим шопінг, про що свідчать дані дослідження Української торгової гільдії. Відвідуваність магазинів упала до історичного мінімуму.

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У Києві після початку повномасштабної війни відвідуваність торговельно-розважальних центрів знизилася на 39%. Про це свідчать розрахунки Forbes на основі даних Української торгової гільдії (UTG).

Найнижчою, очікувано, відвідуваність торгових центрів була в першому кварталі минулого року, коли показник становив 291 особу на 1 000 кв. м. загальної площі. Це стало історичним мінімумом і головною причиною назвали те, що вони були фізично закриті.

На початку квітня Збройним силам України вдалося витіснити російські окупаційні війська з області й об'єкти почали відкриватися. River Mall запустився у квітні, Lavina Mall — у травні, у червні запрацював навіть частково зруйнований Retroville, а 22 листопада роботу відновила Ocean Plaza.

Станом на лютий 2023 року відвідуваність досягла 362 особи на 1 000 кв. м, проте в аналогічний період минулого року показник був на 28% вищим.

Цікаво, що навіть під час пандемії коронавірусу цифри були трохи вищими, ніж зараз. Показник до початку 2022 року знизився із 687 осіб до 506 — на 1 000 кв. м.

Нагадаємо, що 22 листопада в Києві знову запрацював ТРЦ Ocean Plaza. Він був закритий протягом 9 місяців через повномасштабну війну. Працюють знову магазини, фудкорти, ресторани та кінотеатр Cinema Citi.

Також 16 вересня з'явилася інформація, що в Києві продадуть на аукціоні ТРЦ "Магеллан". Продати його хотіли разом з іншими активами МР Банку (колишній "Сбербанк", дочка російського банку), який ліквідував Фонд гарантування вкладів фізосіб.