Піде з молотка: у Києві продадуть на аукціоні ТРЦ "Магелан"

Торговий центр продають разом з іншими активами МР Банку (колишній "Сбербанк", дочка російського банку), які ліквідує Фонд гарантування вкладів фізосіб.

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ТРЦ "Магелан" у Києві, будівля якого знаходиться біля станції метро "Теремки", продадуть на аукціоні 12 жовтня 2022 року. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Майбутньому покупцю ТРЦ продадуть разом з іншими активами МР Банку (колишній "Сбербанк", дочка російського банку). У вартість лота також включено права вимоги щодо двох кредитів та майновий комплекс у Хмельницькій області. Стартова ціна — 3,16 млн грн.

Збудований у 2003 році ТРЦ "Магелан" продано з дозволу Антимонопольного комітету російському "Сбербанку". Це сталося у 2017 році, коли Росія вже анексувала український Крим та вела війну на Донбасі.

Наступного дня після нового вторгнення РФ до України доньку російського "Сбербанку" в Україні ліквідували, а їхнє майно вирішили націоналізувати.

Нагадаємо, у Львові станом на вересень 2022 року працює близько 340 компаній, які безпосередньо чи опосередковано належать громадянам РФ. За словами градоначальника міста Андрія Садового, списки з інформацією про ці компанії вже передані правоохоронним органам.

Тим часом у Києві Печерський суд дозволив відновити роботу одному з найбільших ТРЦ міста — "Ocean Plaza", контрольним пакетом акцій якого володіють структури, близькі до Аркадія Ротенберга, другові російського президента Володимира Путіна.

Також Фокус писав, що у липні заарештували корпоративні права та нерухомість 11 українських підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські держкорпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".