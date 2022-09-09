У Львові досі працює понад 300 російських компаній, – Садовий (список)

Мер закликав силовиків позбавлятися ворога всередині країни, а не займатися утиском українських волонтерів, маючи на увазі вчорашні обшуки в місцевих активістів.

У Львові наразі працює майже 340 компаній, які безпосередньо чи опосередковано належать громадянам РФ. Про це у себе в Telegram-каналі написав мер міста Андрій Садовий.

Градоначальник наголосив, що лист із відповідною інформацією міськрада відправила до правоохоронних органів ще в квітні цього року.

Так Садовий відреагував на проведені вчора обшуки у будинках у львівських волонтерів Назарія Островського та Святослава Літинського.

До цього Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід іншим волонтерам — Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку, які є фігурантами схожого кримінального провадження про продаж автомобілів, завезених для українських військовослужбовців.

"Тепер виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні, менша за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності", — прокоментував мер.

Садовий вважає, що поліція має зосередити зусилля на тому, щоб вигнати ворога з української землі, а не знищувати інститут волонтерства в країні.

"Це люди, які віддають власний час і гроші, часто ризикують життям, щоб доставити авто на фронт. У нас пів країни стали волонтерами. До них завтра теж прийдуть?" — обурився львівський політик.

Садовий також опублікував повний список компаній, що працюють у місті, які він пов'язує з росіянами.

Нагадаємо, поліція звинувачує волонтерів у присвоєнні донатів. За даними силовиків, шахрайську схему з присвоєння донатів організували троє людей. Для незаконної діяльності підозрювані використовували маркування громадських організацій, після чого продавали автомобілі, які призначалися для українських військовослужбовців.